Светлана Лобода выпустила вторую украиноязычную песню за свою карьеру певицы

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

Накануне выступления в скандальном клубе Ибица в Одессе, Светлана Лобода запремьерила песню на украинском языке, которых она не выпускала уже очень давно.

Артистка представила свежий трек под названием Indie Rock (Vogue), который вышел сразу на нескольких языках — украинском и русском. Это вторая по счету украинская песня в репертуаре исполнительницы.

Сначала она хотела назвать песню просто Vogue, но потом передумала. Удивительно, что в этот раз Лобода не выпустила сразу клип - пока что он в процессе съемок.Читайте такжеСкандальная Лобода вернулась в Киев и устроила тур по украинским радиостанциям

"Сегодняшняя премьера для меня — особенная. В ней все немного впервые. Впервые я выпускаю релиз сразу на двух языках — русском и украинском. Впервые вы помогаете с выбором названия — и я решила объединить их вместе. Впервые я так доверилась режиссеру Инди Хаит, с которым работала впервые и он обнажил меня до самой сути", — прокомментировала премьеру Лобода.

Как ранее сообщал Главред, Светлана Лобода выпускает клип Vogue с Инди Хаит - клипмейкером Тины Кароль, который сделал для певицы альбом Красиво.