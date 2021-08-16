Лобода выступила в Одессе и готовит концерт в Киеве

Светлана Лобода / пресс-служба

Светлана Лобода впервые за 4 года выступила в Украине.

Артистка со сцены в клубе Ибица анонсировала концерт на стадионе в Киеве. Однако, она так и не сообщила - на какой стадион нацелилась - Олимпийский или Дворец Спорта.

"Именно в этой стране мои корни. Именно здесь я родилась. Здесь живут мои родители, семья, мои близкие люди, бабушки и дедушки. И каждый раз, выступая в разных странах, я хочу, чтобы мной гордились, хочу, чтобы смотрели и думали: "Какая красавица, а ведь она наша!", - заявила Лобода.

Читайте такжеРотару, Барских, Лорак и Лобода - украинские артисты едут на фестиваль Новая волна в Россию

"И рано или поздно, я уверена, что понимание к нам приходит, даже если порою мы иногда заблуждаемся, всё равно истина обязательно будет видна. Я вас очень люблю, благодарю каждому, кто пришёл на мой концерт и очень хочу, чтоб с сегодняшнего дня много поменялось, оно уже изменилось, но дальше будет ещё лучше, ещё сплоченнее, потому что нас ждёт большой концерт на стадионе в городе Киеве в следующем году. Нас ждут встречи, новые эмоции, нас ждёт то, что называется любовь!", - пообещала она.

Билеты на концерт Лободы в Ибице стоили от 1300 до 17 тысяч гривен.

Как ранее сообщал Главред, Лобода вернулась в Киев и устроила тур по украинским радиостанциям.