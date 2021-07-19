Скандальная Светлана Лобода засобиралась в Украину с концертами

Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial/

Певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России готовит в концерт в Одессе с билетами дороже, чем на зарубежных суперсиполнителей.

Артистка, концерты которой бойкотировали после 2014 года в Украине переехала в Россию, где занималась творчеством и время от времени тайно приезжала в Украину, теперь официально готовит масштабную программу в престижном клубе Ибица. Об этом сообщает сам клуб в Instagram, а на его сайте уже началась продажа билетов.

Сама Светлана Лобода в своем Instagram пока что не сообщала о концерте, хотя до него осталось менее месяца.

"За неё ещё и платить надо? ", "Мышь из норы вылезла", "Наконец-то", "Супер, обожаю", "Фу", - пишут в комментариях.

Между тем, уже появились билеты на концерт Лободы - на сайте самого клуба. Они стоят всего лиш от 1300 грн до 12 000 + 5 000 гривен. Доступны места на террасе и в клубе.

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Напомним, что у Ани Лорак размах чуть поскромнее - в Клубе Итака в Одессе 17 и 18 августа она выступает всего лишь за билет от 900 до 7 500 гривен. Билеты продает онлайн-платформа концерт.юа.

Причем, клуб Ибица в августе предлагает посетить концерт Ивана Дорна, у которого неоднозначная позиция относительно российской агрессии против Украины, Басты, который ездил в Крым и репера Элджея, который и вовсе отметился антиукраинскими высказываниями.

Однако, Элджей добился отмены запрета благодаря тому, что из Сети за время суда пропали все видео, которые могли бы доказать его антиукраинские высказывания. Поэтому репер был в списке СБУ с 2018 по 2020 гг.

В октябре 2018 года в интервью одному из российских изданий Элджей назвал Крым "российской территорией", и заявил, что Россия "исторически много вложила" в полуостров. Теперь этого видео в сети нет.

Жена Элджея Настя Ивлеева запрещена в Украине из-з незаконного посещения Крыма в 2017 году. Кроме того, она снимала одни из проектов в Крыму, незаконно переехав границу.

Как известно, Повалий и Лобода в День Независимости Украины выступили в России.

Светлану Лободу критикуют за ее неоднозначную позицию в отношении агрессии России в Украине.