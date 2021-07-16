Любительница Росси Ани Лорак приехала в Украину с концертами впервые со своего побега

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Русофильская певица Ани Лорак возвращается в Украину с двумя концертами, которые состоятся 16 и 17 августа в элитном ночном клубе Одессы. Это первая концертная программа скандальной артистки с августа 2014 года.

О выступлении Ани Лорак в Одессе стало известно, когда в сети появились афиши с продажей билетов. До этого Лорак появилась в Киеве и написала, что собирается записать песню на украинском языке.

Стоимость билетов стартует от 900 гривен, а самые дорогие стоят аж 7,5 тысяч гривен. Концерты пройдут 16 и 17 августа в Itaka Beach Resort & Night Club.

"Ани Лорак уже много лет сияет на музыкальном небосклоне, даря свою искреннюю и талантливую творчество людям. Прекрасная артистка множество высоких наград и званий от премий Муз-ТВ, EMA, Musicbox, ZD Awards, Золотой граммофон. Среди них - Лучшая певица, Человек года, красивая женщина, Песня года, лучше концертное шоу и другие", - перечислили они достижения Лорак в России.

Кроме того, в клубе уточнили, что певица будет исполнять ся свои старые песни - на русском языке: "На нем звезда исполнит все любимые песни публики: Забирай рай, Жизнь отдам, Я и ты, Я с тобой и много других чувственных и красивых композиций".

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Несколько дней назад Ани Лорак выступала в российском Санкт-Петербурге в рамках фестиваля "Белые Ночи". Кроме того, она принимает участие в организованном русскими фестивале Жара.

Напомним, посещавший Крым Баста выступил в Киевеи спровоцировал скандал.

Валерий Меладзе из партии Путина выступил на фестивале Atlas Weekend, где собрал под сценой тысячи людей.

Как известно, украинская певица Ани Лорак уже более шести лет постоянно проживает в России, но как-то призналась, что часто приезжает в Украину к родственникам. Лорак отказывалась признать Крым украинским.

Ани Лорак вместе с русскими звездами-крымнашистами приняла участие в съемке концерта на Канале Интер к 8 марта в 2020 году.

До этого вместе с другими любителями России Ани Лорак снялась в новогоднем концерте на Интере.