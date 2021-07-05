"Дурацкие разногласия": Меладзе откровенно высказался о политике

Меладзе высказался об Украине / Фото: sputniknews-uz.com

Популярный певец Валерий Меладзе, который ранее в шестой раз стал отцом, стал гостем программы Ксении. Во время интервью Собчак подняла тему Украины и межнациональных отношениях с Россией и Грузией.

У Валерия Меладзе есть грузинский паспорт, так как он родился и рос в Грузии, учился он в Украине, ну а карьеру уже построил в России. Исполнитель отмечает, что ему очень близки и он очень любит эти три страны.

"Мое сердце разрывается, я очень страдаю от того, что такие дурацкие, абсолютно надуманные разногласия между странами", - отмечает артист.

Также, Валерий отметил, что в Украине у него очень много друзей и поклонников, и когда он приезжает, он не видит той ненависти о которой постоянно говорят.

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Ранее Главред писал о том, что Валерий Меладзе рассказал, в чем, по его мнению, причина скандала с Константином Меладзе. Он подчеркнул, что его родственник с большим уважением относится к женщинам, а те пытаются пиариться на нем.