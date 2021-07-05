Валерий Меладзе публично заступился за обвиненного в насилии брата

Валерий Меладзе / instagram.com/meladzevalerian

Росийская журналистка Ксения Собчак снова поднимает вопрос обвинения в харасменте брата российского исполнителя Константина Меладзе.

Валерий Меладзе в интервью для шоу Осторожно, Собчак!, которое выходит на Yutube, рассказал, в чем, по его мнению, причина скандала с Константином Меладзе.

Он подчеркнул, что его родственник с большим уважением относится к женщинам, а те пытаются пиариться на нем.

"Я думаю, что к любой из этих девушек приставало огромное количество мужчин, но разве это интересно кому-нибудь?" — спросил исполнитель.

Конкретно в случае с Ани Лорак, артист считает, что Лорак затаила обиду на продюсера за то, что он прервал их работу и не продолжил писать песни. Кроме того, по словам Валерия, эта обида касается не только Лорак, но и других недовольном артистов.

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Певица Ани Лорак вызвала волну, которая всколыхнула украинский и российский шоубизнес. Певица в одном из своих интервью обвинила Константина Меладзе в сексуальных домогательсвах.

После ряда критических высказываний в свой адрес Лорак забрала слова и извинилась, но украинские и российские звезды продолжили обсуждать тему харрасмента.

Напомним, что первый раз Леся Никитюк заявила, что не хочет принимать участие в разворачиваемом скандале. Блогер Евгений Таллер пытался добиться у нее ответа по поводу того, верит она словам Лорак, или нет.

Оля Полякова утверждает, что продюсер Меладзе предлагал ей интим.