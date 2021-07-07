Ани Лорак приехала в Киев записать песню на украинском языке

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, неожиданно приехала в Киеве и заинтриговала признанием.

Ани Лорак, которая уже более 6 лет не записывала новых песен на украинском языке намекнула, что прибыла в Киев для записи украиноязычного сингла.

"Город вдохновения. Мы снова готовим бомбу в турборежиме) Как думаете, что вас ждет?", - написала она под фото, где запечатлена в элегантном черном платье в центре столицы Украины.

Поклонники стали расспрашивать ее, что за сюрприз готовиться, и к их удивлению, Лорак дала ответ.Читайте такжеСтало известно, сколько стоит обнаженная фотосессия Ани Лорак

Ани Лорак / instagram.com/anilorak/

"Песня на украинском языке?", - спросили у нее фанаты, что Лорак подтвердила.

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Между тем, на ее решение приехать и записать песню все отреагировали по-разному.

"Ну да, покуралесила по России, а теперь снова в Украину потянуло... Пусть уж лучше развлекает "избранную публику", а мы как нибудь обойдёмся!", "И как не боязно... Сейчас там свидомые яйцами закидают", "Какая стильная! Вы сказали, что совсем скоро скажете название нового грядущего альбома. Как скоро? Мы ждём с нетерпением!", "Вы уже столько намутили всего, что песня на украинском не поможет вылезти из этого", - пишут в комментариях.

Напомним, что Ани Лорак продолжила выступать в России после оккупации Россиией Крыма и российской агрессией на Донбассе.

После протестов на ее концертах в Украине, певица получила награды на российской премии, и уехала в Россию жить и работать.

В июле 2016 выступила на концерте, посвященном 320-летию российского военно-морского флота.

В 2020 году Лорак после премьеры песни Я бы летала заявила, что запишет хит на украинском языке. За последние 6 лет она не выпускала песни на украинском.