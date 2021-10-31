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Полуголая Надя Дорофеева снялась без лифчика и удивила фанатов откровенным признанием

31 октября 2021, 19:21

Артистка откровенно призналась, что комплексовала из-за маленького бюста.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева решила откровенно рассказать о своих комплексах. Артистка снялась для ноябрьского выпуска VOGUE Украина.

В интервью Дорофеева призналась, что когда была участницей группы Время и Стекло, постоянно носила мешковатую одежду.

Причиной тому стал маленький бюст артистки и ее внешний вид.

"Я специально одевала что-то объемное, чтобы скрыть субтильный верх. Я думала, что у исполнительницы поп-музыки должна быть пышная грудь. Все время стеснялась. Боже, это так бессмысленно!", – поделилась звезда.

По ее словам, она только в 28 лет поняла, что ей нечего стесняться. У нее красивая грудь, хоть и не большая. Артистка говорит, что нужно принимать себя.

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"Стыдишься своей худощавости? Не надо! Носи модные пиджаки! Посмотри, как одевается Юля Пелипас, будь яркой и не считайся, что кто-то подумает о тебе", — добавила знаменитость.

Ранее писали, как Надя Дорофеева опубликовала новые фото в Instagram, которые активно начала обсуждать в Сети.

Певица удивила сменой имиджа, перекрасив волосы. Длину волос она оставила такой, как и было, однако изменила цвет со светлого на темно-каштановый.

viber
шоу-бизнес Надя Дорофеева новости шоу бизнеса
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