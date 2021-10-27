Пока Дорофеева в отъезде: Владимир Дантес страстно укусил танцовщицу

Владимир Дантес укусил танцовщицу / instagram.com/vladimirdantes

Певец, телеведущий и стендап-комик Владимир Дантес озадачил поклонников фотографией, которую выложил в свой личный блог.

Речь идет о фото, снятом, пока его супруга Надя Дорофеева путешествовала по Португалии. На нем певец весьма неоднозначно позирует с одной из танцовщиц Кабаре-шоу.

Кадр сделан на съемках 8 выпуска Танцев со звездами. Владимир Дантес был приглашенным гостем, и презентовал на шоу новую песню Грустные танцы.

После съемок артист фотографировался с танцорами балета. На одном из фото Владимир Дантес кусает танцовщицу за косу.

Именно этот кадр Дантес решил использовать для анонса окончания первого сезона его стендап-проекта Стендап 380: "Вот и закончился первый сезон @standup380. Это мой первый большой проект, в котором я попробовал себя сразу в двух ролях - продюсер и стендап комик. ... Сильно надеюсь, хватит сил и терпения на 2й сезон".

Владимир Дантес выступил на Танцах со звездами / instagram.com/vladimirdantes

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