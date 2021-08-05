Дантес записал клип Девочка - про свою жену Надю Дорофееву к их юбилею

Владимир Дантес и Надя Дорофеева / Пресс-служба via Maximov

Украинский артист Владимир Дантес, который недавно выпустил свой альбом после долгого перерыва в творчестве, сделал трогательное поздравление жене Наде Дорофеевой к их 10-летнему Юбилею.

Владимир Дантес выпустил клип Девочка, в котором использовал их с Надей архивные видео и фото.

"Нам сегодня 10 лет! Надя! ДЕСЯТЬ! Мы становились личностями рядом друг с другом. И пережили все наши изменения. Эта цифра прям шокирует. Треть жизни разделили. 10 лет назад, когда мы еще скрывали отношения, произошел один случай. Мы о нем часто рассказывали. Нас снял папарацци, Надя заметила это и я выкупил карту за 100$. Где-то 5 или 6 лет назад мы потеряли эту карточку при переездах. О чем сильно жалели и тоже говорили об этом во многих интервью. Т.к это видео отражало нашу любовь на все 1000%. Когда готовил это видео (оно в ютубе) и искал архивный материал, среди многих флешек и карт памяти, оказалась она. Как?!?! Я до сих пор не понимаю. И считаю, это настоящее чудо. Как и то что мы вместе взрослели и все-равно ничто не пошатнуло нашу любовь. Это ЧУДО!!! С Нашим 5 августа!!! Люблю", - трогательно поздравил он жену.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / пресс-служба

Пара познакомилась в 2011 году в поезде, когда ехали на совместный фестиваль "Золотой граммофон" в Крым. Тогда, по словам Нади Дорофеевой, Дантес даже не смотрел на нее. А когда она вышла из купе — Вова вышел вслед и накинул на ее плечи свою куртку.

В песне артист утверждает, что убеждение о том, что любовь живет три года — просто миф. Ведь любовь постоянно трансформируется и переходит из страсти в глубокое чувство.

Напомним, что Владимир Дантес стал участником одной из команд шоу Маскарад на 1+1, новый сезон которого выходит осенью 2021. Посмотреть все выпуски онлайн можно на сайте 1plus1 video.