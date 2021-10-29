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Артур Логай рассекретил, как его жена реагирует на партнершу по Танцам со звездами

29 октября 2021, 16:31
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В последнее время Анна Карелина проводит с актером гораздо больше времени, чем его жена Женя.

Артур Логай с женой Евгенией / instagram.com/logai.arthur

Звезда сериала Моя улюблена Страшко и участник Танцев со звездами 2021 Артур Логай рассказал об отношениях его жены и партнерши по танцам.

Проект Танцы со звездами в самом разгаре, и многие считают пару Логай-Карелина фаворитами этого сезона. Пара много времени проводит вместе: на тренировках, на паркете и пр. Как же жена Логая Евгения относится к такому порядку вещей? На этот вопрос актер ответил в интервью для 24 канала.

Актер признался, что из-за плотного графика съемок и репетиций мог даже не появляться дома несколько дней, так что внимания его супруга и сын получали в это время крайне мало. Однако это не стало поводом для семейного скандала: "Моей жене можно памятник ставить, потому что она сказала: "Я знаю, что такой период, тебе это сейчас нужно. Двигайся вперед, мы тебя любим. Мы знаем, что ты еще наверстаешь". И я знаю, что наверстаю. Закончится проект, я возьму небольшой отпуск и буду с ними".

Облегчил время разлуки и тот факт, что Женя Логай и Анна Карелина не чувствуют друг от друга угрозы. Девушки быстро нашли общий язык, и работают, как команда, над успехом Логая на Танцах.

Даже самые откровенные постановки не вызывают у супруги актера ревности. "Это искусство, творчество и в этом нет ничего, что заставило бы мою жену ревновать. Аня с Женей знакомы с самого начала, как только я зашел в проект. Как по мне, логично познакомить жену с девушкой, с которой я буду проводить очень много времени. Здесь огромный процент мудрости Жени, которая все прекрасно понимает и поддерживает не только меня, но и Аню", - заверяет Логай.

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Евгения Логай поддерживает и мужа, и его партнершу по Танцам / instagram.com/simple_curly

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А пока пара Логай-Карелина усердно стремятся к победе на Танцах со звездами, пара MELOVIN-Русина продолжают выяснять отношения с известной танцовщицей Илоной Гвоздевой.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

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