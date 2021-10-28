"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон

Моя улюблена Страшко получит продолжение / instagram.com/icedevka

Только вчера вышла финальная серия украиноязычного сериала Моя улюблена Страшко. Сегодня канал 1+1 анонсировал выход продолжения полюбившейся всем драмеди.

Закончилась финальная серия сезона трогательным поцелуем Насти и Макса под дождем под песню Океана Эльзы Така як ти. На экранах также появилась надпись "Продолжение следует", которая намекнула поклонникам, что сериал может иметь продолжение.

Эту информацию подтвердил телеканал 1+1: второму сезону сериала Моя улюблена Страшко - быть!

Впрочем, исполнительница главной роли сериала Ирина Поплавская в интервью для Завтрака с 1+1 отметила, что не знает, будет ли продолжение.

Но и не отрицает такую возможность: "Там действительно такая концовка, подвешенная. Ее можно по-разному воспринимать: и как незавершенную историю, и как завершенную в каком-то смысле, поэтому... Все может быть, я думаю".

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