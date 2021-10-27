Финал сериала Моя улюблена Страшко: чем удивит последняя серия популярного драмеди

Моя улюблена Страшко: финальная серия / Пресс-служба

Сегодня в 20.45 на телеканале 1+1 выйдет 48-я финальная серия украиноязычного сериала Моя улюблена Страшко, получившего популярность и любовь зрителей.

Накануне долгожданного финала в студию Твоего дня пришли актеры сериала Дарья Барихашвили, исполняющая роль невесты Янины, и Артур Логай, играющий друга главного героя Андрея. Актеры заинтриговали зрителей, чем закончится история о застенчивой и доброй Насте Глушко. Напомним, во вчерашней серии у главных героев произошел страстный поцелуй. Однако, к чему это приведет, удастся ли Насте уберечь свою любовь, а Максу удержать бизнес, станет известно уже завтра в финальной серии.

"Когда я недавно озвучивала свою героиню в финальной сцене, то всплакнула. Последняя серия будет очень трогательной и эмоциональной", – прокомментировала Даша.

В социальных сетях поднималось множество общественно значимых тем. В течение всего сезона в сети набирал обороты личный дневник героини ya_ne_strashko, в котором героиня Настя Глушко делится своими историями, переживаниями и личными проблемами, близкими каждому. А в рамках флешмоба #красивасердцем звезды делились пережитыми историями буллинга. Флешмоб поддержала Александра Зарицкая, Даша Астафьева, Меловин, Анна Ризадинова и другие. Пользователи поведали свои истории психологического давления. Напомним, флешмоб проходил при поддержке Общественной правозащитной организации Ла Страда, а практикующие психологи давали советы, как противодействовать эмоциональному давлению.

Директор горячих линий общественной организации Ла Страда Алена Кривуляк рассказала, как актуально поднимать в обществе вопросы буллинга и мобинга из-за внешности.

Реклама

"Проблемы буллинга и мобинга очень остро стоят в обществе, но недавно об этом не принято было говорить. То, что такие проблемы поднимаются в сериале, а звезды делятся своими историями – мотивирует людей не молчать о проблеме и обращаться на наши горячие линии за психологической помощью. После запуска сериала и пиар-кампании количество обращений на нашу горячую линию выросло на 25%. Буквально вчера к нам обратилась девушка, которую не взяли на работу администратором в гостиницу, потому что она не отвечает внешним стандартам красоты, принятым в гостинице. Ей прямо намекнули, что нужно похудеть, чтобы быть лицом отеля. После такого ответа, конечно, что девушка боится ходить на собеседования и обратилась к нам на горячую линию за консультацией психолога", - прокомментировала Алена.

Даша Барихашвили сказала, что очень часто женщины травят друг друга из-за внешности, потому что могут ревновать:

"Моя героиня Янина не воспринимает Настю, потому что ревнует к ней Макса. Он проводит с ней больше времени, доверяет, советуется, именно это и побудило Янину критиковать внешность, больше она не знала, как выразить свое недовольство. Я вообще против буллинга и наоборот защищаю тех, кого оскорбляют".

Даша Барихашвили и Артур Логай / Пресс-служба

Интересно, что флешмоб #красивасерцем, запущенный телеканалом 1+1, показал значительные результаты. Интервью звезд, рассказавших о своих историях буллинга, получили 225 700 просмотров на Facebook и 152 500 просмотров на YouTube, общий охват публикаций на Facebook составил 437 169 юзеров. 148 человек в комментариях рассказали свою историю буллинга, харасмента или поделились своими комплексами. Использование хэштега #красивасерцем в Тик Tok – 175 видео. Суммарное количество просмотров – 212,9 тыс.

За время кампании личный дневник Насти Глушко в Instagram собрал 3864 подписчика. Суммарное количество охватов в постах составило 423 700 человек. Общее количество комментариев – 5 317. Суммарное количество просмотров видео в ТикТок по хештегом #мояулюбленастрашко – 2,4 млн.

Сериал и 1+1 подняли важные в обществе вопросы буллинга и мобинга из-за внешности / Пресс-служба

Смотрите сегодня в 20.45 на 1+1 финальную серию украиноязычного сериала Моя улюблена Страшко, в котором рассказывается история внутренней трансформации стеснительной умницы Насти Глушко. Уже сегодня станет известно, чем закончится история отношений между Настей с Максом, а также кому достанется косметическая компания Bonvisage.