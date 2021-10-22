Мир Наизнанку Эквадор: известна дата премьеры нового сезона тревел-шоу

Мир Наизнанку: Эквадор выйдет на экраны уже в конце октября / instagram.com/komarovmir

Журналист и телеведущий Дмитрий Комаров назвал дату выхода эквадорского сезона Мира наизнанку. Зрители смогут увидеть "жемчужину Анд" уже в конце октября 2021 года.

Дмитрий Комаров в своем блоге рассказал, что новый сезон Мира наизнанку, посвященный Эквадору, уже готов. Его показ начнется на телеканале 1+1 в субботу 30 октября в 18:30.

Кроме того телеведущий поделился новшествами, которые были использованы во время съемок нового сезона.

Например, для создания эквадорского сезона был приглашен второй оператор - Александр Шилов. По словам Комарова это сделано для того, чтобы повысить качество съемки: первый оператор, Александр Дмитриев, мог сосредоточиться на кадре, не переживая, что что-то упустит. К примеру, когда один Саша снимает Комарова, другой сможет показать зрителям, что происходит вокруг. Это значительно повысило качество отснятого материала.

Первые кадры Мира наизнанку в Эквадоре доступны уже сейчас, в видеоанонсе нового сезона:

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