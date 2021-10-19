Андрей Данилко записал новую песню для Верки Сердючки: "Будет что-то интересное!"

Андрей Данилко заинтриговал фанатов новой песней / instagram.com/v_serduchka

Певец, актер и телеведущий Андрей Данилко выпустил ролик из звукозаписывающей студии в Швеции. Там артист готовит новый хит для Верки Сердючки.

В своем аккаунте в Instagram Данилко поделился кадрами, которые намекают на скорый выход еще одного хита блистательного альтер эго артиста - Верки Сердючки.

На видео артист в звукозаписывающей студии исполняет фрагмент из новой песни.

Данилко активно жестикулировал и с улыбкой музицировал, подражая образу Верки.

О чем будет песня и на каком языке ее будет исполнять Данилко, пока неизвестно. Короткий фрагмент грядущей новинки он подписал просто и лаконично: "Спасибо за музыку!.. Стокгольм, октябрь 2021".

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Андрей Данилко записывает новую песню для Верки Сердючки / Скриншот - instagram.com/v_serduchka

Небольшого намека на выход новой песни Верки Сердючки привел фанатов артиста в восторг. Они уверены, что у Данилка получится очередной хит, который они уже ожидают с особым энтузиазмом:

"Ага..." - будет что то интересное! Жду с нетерпением))"

"Андрей, на это можно смотреть бесконечно и с удовольствием, когда вы в рабочем процессе".

"Очень ждем новый крутейший материал ❤️"

"Очень ждем Ваших новых песен и проектов ❤️"

"Славный милый Андрей! Мы вас любим".

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Ранее стало известно, что Андрей Данилко потерял близкого человека и тяжело переживает его уход.