Страшное горе в семье Данилко: артист год скрывал смерть матери

Андрей Данилко / СТБ

Знаменитый артист Андрей Данилко потерял мать. О смерти близкого человека он рассказал только в телешоу.

В эфире проекта Викриття.Післямова Данилко подчеркнул, что тяжело переживает утрату и потому никому не рассказывал о трагедии.

Данилко не афишировал информацию с смерти матери. О случившемся не было известно ни прессе, ни его поклонникам.

Мать Андрея Данилко Светлана Ивановна Волкова ушла из жизни на 83-м году. Это случилось год назад.

Как рассказала вокалистка Андрея Данилко Елена Романовская, артист сообщил ей о трагедии. Андрей написал: "Умерла мама".

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В свою очередь друг Данилко – певец EL Кравчук – также рассказал, что Андрей был на похоронах матери в ее родном селе, где она жила.

Мама Андрея Данилко была дважды в браке. Андрей – ее третий ребенок. Женщина всю жизнь прожила в селе под Полтавой.

Андрей Данилко:

Напомним, что персонаж Верки Сердючки была создана в 1992 году, хоть идея возникла еще в 1989. Сначала это был просто комичный персонаж. Потом Андрей Данилко научил Сердючку петь и даже начал сниматься в фильмах.

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Андрей Данилко придумал Верке Сердючке маму Инну Адольфовну Сердюк, которую играет актриса Инна Белоконь.

В 2007 году Верка Сердючка получила 2 место на Евровидении от Украины. На счету Сердючки - 11 альбомов, около двух десятков фильмов и участие в разнообразных шоу.

До 2020 года Андрей Данилко был судьей и тренером шоу Х-Фактор на СТБ.