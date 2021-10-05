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Дима Комаров в Пакистане проник в очень опасную и закрытую для СМИ зону

5 октября 2021, 21:20

38-летний украинский журналист и путешественник продолжает изучать Пакистан.

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Дмитрий Комаров в Пакистане / instagram.com/komarovmir

Ведущий программы Мир наизнанку на телеканале 1+1 Дмитрий Комаров показал место, от которого захватывает дух.

38-летний Комаров в своем Instagram показывает фрагменты съемок из новой программы в Пакистане и делится впечатлениями.

Путешественник побывал на кладбище гигантских кораблей, расположенном на 10-километровом побережье в Гадани, примерно в 40 км от Карачи, крупнейшего города Пакистана. Это закрытое для СМИ место, но Дмитрию удалось получить разрешение.

"Гигантские суда вручную разрезают на мелкие куски буквально за 2 месяца. Настоящая мужская работа, очень сложная и опасная. Вокруг все гремит, горит, падают обломки размером с дома", — поделился Комаров.

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  • Дмитрий Комаров в Пакистане
    Дмитрий Комаров в Пакистане instagram.com/komarovmir
  • Дмитрий Комаров в Пакистане
    Дмитрий Комаров в Пакистане instagram.com/komarovmir
  • Дмитрий Комаров в Пакистане
    Дмитрий Комаров в Пакистане instagram.com/komarovmir
  • Дмитрий Комаров в Пакистане
    Дмитрий Комаров в Пакистане instagram.com/komarovmir
  • Дмитрий Комаров в Пакистане
    Дмитрий Комаров в Пакистане instagram.com/komarovmir

По словам ведущего Мир наизнанку, в этом месте не просто делают деньги, разрезая корабли и продавая металл — "тут спасают планету от загрязнения, а морским побережьям не дают превратиться в кладбища старых кораблей".

Как ранее сообщали, известный украинский ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров прокомментировал авиакатастрофу на Прикарпатье, которая случилась в среду, 28 июля, возле села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Там упал самолет на частный дом. Среди 4 погибших был друг ведущего — один из лучших пилотов Украины Игорь Табанюк. На странице в Instagram Комаров опубликовал их совместные фото и прокомментировал трагедию.

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Мир наизнанку Дима Комаров
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