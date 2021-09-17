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Кочевники напали на Дмитрия Комарова в пустыне

17 сентября 2021, 12:15

Дмитрий Комаров покажет, как в 21 веке живут кочевые народы Пакистана, в чем похожи украинцы и пакистанцы, и узнает, насколько опасен закрытый город Кветта.

Комаров попал в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана / пресс-служба 1+1 Media

Уже завтра в 18:30 на телеканале 1+1 выйдет новый выпуск "Мира наизнанку", в котором главный путешественник страны Дмитрий Комаров попадет в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана и покажет, как живут в закрытой для туристов провинции Белуджистан.

Дмитрий Комаров на мотоцикле сквозь песчаные дюны отправился на поиски местных племен, чтобы вкусить настоящую жизнь кочевников. Однако путь оказался непростым – транспорт Комарова загруз в песках, поэтому часть дороги ему пришлось преодолеть пешком.

Кочевой народ пустыни Тар называют предками известных нам ромов. Ученые считают, что ромы пришли из индийских племен, населяющих штат Раджастан. Эти люди всю жизнь кочуют по пустыне и выживают благодаря верблюдам и их молоку. Животных разводят на продажу.

Стоимость одного верблюда может доходить до нескольких тысяч долларов, а покупатели приезжают даже из других стран. Но сами кочевники живут в очень скудных условиях. Их дети не ходят в школу, а некоторые взрослые даже не умеют считать.

"У кочевников в пустыне Тар нет дома в принципе, они всю жизнь перевозят по пескам свои кровати и одеяла на телегах, запряжённых ослами. Это и есть их передвижные дома. Кочуют следом за верблюдами. Хозяевам верблюдов эти люди приносят миллионы долларов. Сами же живут очень скромно", - рассказал Дмитрий.

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Дмитрий Комаров на мотоцикле сквозь песчаные дюны отправился на поиски местных племен / пресс-служба 1+1 Media

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев попадут в лагерь кочевников, где познакомятся с их бытом. Здесь моют посуду, используя вместо моющего средства песок, а вместо губки – обычную траву. В пустыне принято красить глаза – притом, не только женщинам, но и мужчинам, и даже детям. Кочевники используют для этого сурьму – косметический карандаш, в состав которого входит натуральная сажа и измельченные минералы. Они верят, что так они смогут защитить глаза от сухого пустынного климата. Дмитрий Комаров также на себе опробовал этот необычный макияж.

Дмитрий Комаров на себе опробовал необычный макияж / пресс-служба 1+1 Media

По традиции "Мира наизнанку", Дмитрий Комаров попробует местные блюда и угостит кочевников украинскими. Путешественник привез им черный хлеб и красную икру. Однако кочевники весьма осторожно отнеслись к такому угощению. Понравились ли им украинские деликатесы, смотрите в новой программе.

Вскоре выяснилось, что кочевники не могут отпустить гостей без подарков. Только подарки тут не дарят, а ожидают от гостя.

"В один момент гостеприимство кочевого народа растворилось. И появились прямые угрозы отобрать у нас технику и вещи. Охрана нам сообщила, что необходимо быстро уходить. Но уехать от этих людей не так просто. В машину, где лежит вся наша аппаратура, залезло несколько мужчин. А остальные обступили её", - рассказал Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров попробует местные блюда и угостит кочевников украинскими / пресс-служба 1+1 Media

Уладить конфликт и безопасно уехать по ночной пустыне Дмитрию Комарову и Александру Дмитриеву помогла пакистанская армия, которая сопровождала съемочную группу.

Далее команда "Мира наизнанку" отправится в Белуджистан – самую опасную провинцию Пакистана, закрытую для туристов. Попасть сюда без специальных разрешений очень сложно.

Белуджистан – исторический регион, который поделен между тремя странами: Афганистаном, Ираном и Пакистаном. Здесь живет большая часть народа белуджи, у которых свой язык, традиции и одежда. Их легко отличить от остальных пакистанцев по особенно большому тюрбану. Напряженная обстановка в этом регионе связана с тем, что часть народа белуджи хочет отделиться и создать свое государство.

Кветту, столицу провинции, называют городом-тюрьмой. Из-за частых вооруженных конфликтов, Дмитрия Комарова будет сопровождать военный конвой из четырех джипов с вооруженной охраной.

Город настолько опасен, что выходить на улицу без охраны иностранцу здесь нельзя.

"Кветта, к большому сожалению, - один из самых закрытых городов на земле. Туристам там есть, что посмотреть, но пока это небезопасно. Сейчас это настоящая крепость для иностранца. Приезжие здесь чаще всего оказываются запертыми в отеле или полицейском участке. И в лучшем случае могут передвигаться по городу в сопровождении охраны", - говорит Дмитрий.

Комаров попал в лагерь к кочевым пустынным народам Пакистана / пресс-служба 1+1 Media

Комарову удалось попасть на самый важный праздник для этого региона – День белуджской культуры. У телезрителей будет уникальная возможность увидеть традиции местного народа. Жители города расскажут путешественнику, как стать настоящим белуджи и научат его традиционному белуджскому танцу. Кроме того, "Мир наизнанку" узнает, что общего у украинцев и местных жителей.

Читайте также"Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в КарпатахКветту также называют мясной столицей Пакистана. Комаров изучит визитку региона – традиционную белуджистанскую кухню. Внешне полуразрушенное здание не назовешь самым популярным рестораном местной кухни, но именно оно знаменито на весь регион. Здесь готовят только одно блюдо, а местные жители стараются заказывать его заранее из-за большой популярности. Кулинарная визитная карточка белуджей – барашек, приготовленный по особому рецепту в подземной глиняной печи. Путешественнику выпала уникальная возможность своими глазами увидеть все этапы приготовления мяса по-пакистански.

Опасное ночное приключение "Мира наизнанку" в пустыне и секреты традиционного блюда закрытой провинции Белуджистана – смотрите в новом выпуске завтра в 18.30 на 1+1.

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Мир наизнанку Дмитрий Комаров
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