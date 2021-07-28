"Мне сложно говорить": телеведущий Дмитрий Комаров потерял друга в авиакатастрофе на Прикарпатье

Дмитрий Комаров и Игорь Табанюк / instagram.com/komarovmir

Известный украинский ведущий программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров прокомментировал авиакатастрофу на Прикарпатье, которая случилась в среду, 28 июля, возле села Шепаровцы Коломыйского района Ивано-Франковской области.

Там упал самолет на частный дом. Среди 4 погибших был друг ведущего — один из лучших пилотов Украины Игорь Табанюк. На странице в Instagram Комаров опубликовал их совместные фото и прокомментировал трагедию.

"Мне сложно писать и говорить. Игорь был другом. Он - один из лучших пилотов Украины. Человек, который всю свою жизнь, время, силы и энергию отдал авиации. Её развитию. Человек, который за свои деньги возродил аэродром в Коломые из руин, открыл летную школу, проводил праздники для всех желающих", – поделился он

Комаров добавил, что виделся с Игорем 10 июня на фестивале, который пилот традиционно проводил после Ивана Купала.

"Снимали, как Игорь реализовал мечту героев нашей программы. На аэродроме были сотни счастливых людей, сверкающих детских глаз. Это был настоящий праздник, Игорю были благодарны абсолютно все. Прилетели самолеты практически со всех городов Украины, и даже из Европы. 13 июля Игорю исполнилось 60 лет. На прошлой неделе мы созванивались. Игорь был настроен очень оптимистично, все планы были связаны с аэродромом. Он очень мечтал превратить Коломыю в центр туризма, сделать одними из ворот в украинские Карпаты для всего мира", — написал Комаров.

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Дмитрий добавил, что пообщался с очень многими пилотами. Они убеждены, что если такой опытный пилот не смог справиться с этой ситуацией — она была невосполнимой. Поскольку, Табанюк 40 лет за штурвалом.

"Есть видео падения. Штопор. Могу предположить, что это: 1) отказ управления, техники, 2) потеря сознания, нападение, 3) вмешательство в управление пассажиром. Игорь, будучи в сознании, скорость потерять не мог. Исключено. Многие пилоты предполагаю так. Важно провести детальное расследование", — добавил ведущий.

Комаров также поделился, что последний год пилота был тяжелый, поскольку "аэродром пытались "отжать". Поэтому Дмитрий обратился к руководству города и страны с просьбой проследить, чтобы после смерти Табанюка "не умерло дело его жизни — аэродром".

"Игорь сделал очень много, возродил объект с нуля. Аэродром обязан жить дальше. Обращаюсь к мэру Коломыи — вы прекрасно знаете, как Игорь пытался спасти аэродром. Этот аэродром обязан быть назван именем Игоря Табанюка. Коллеги- журналисты, прошу помочь и следить за ситуацией. Скорбим. Соболезнования родственникам погибших", — написал он.

Катастрофа самолета на Прикарпатье - о чем ранее писал Главред:

На Прикарпатье, в Ивано-Франковской области возле села Шепаровцы Коломыйского района, в среду, 28 июля, на частный дом упал легкомоторный спортивный самолет. После падения самолета произошел пожар. Погибли четыре человека.

Трагический инцидент произошел вчера около 13:40 возле села Шепаровцы Коломыйского района. Самолет упал на частный дом и загорелся.

В 13:58 спасателям удалось локализовать пожар. В тушении принимали участие 10 человек. Задействованы 3 единицы спасательной техники.

В результате катастрофы погиб Игорь Табанюк – легендарный летчик, который был одним из лучших профессионалов в своей сфере. Трое других погибших – граждане США.