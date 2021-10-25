И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина

Илона Гвоздева продолжила конфликт на Танцах со звездами / instagram.com/tanci1plus1

В 8 выпуске шоу Танцы со звездами 2021 пары танцевали со звездами предыдущих сезонов. К паре MЕLOVIN и Елизаветы Русиной присоединилась Илона Гвоздева - хореограф, танцовщица и победительница Танцев со звездами 2018. Пикантности их танцу добавил конфликт, который разгорелся на паркете между парой и Гвоздевой - хореограф упрекнула Русину в излишней слабости.

Пасодобль MЕLOVIN, Русиной и Гвоздевой, должен был поставить точку в конфликте между артистами. Но чуда не случилось.

Гвоздева решила вернуться на паркет, чтобы помочь Русиной и MЕLOVIN получить высокие оценки. Эту задачу трио выполнить удалось. После эфира Илона Гвоздева выложила сторис, где заявила, что история с этой парой и ее участием в проекте получила логическое завершение.

Однако уже на следующее утро сама Гвоздева вновь открыла этот конфликт. Хореографа возмутило, как пара отзывалась о ней в дневнике перед танцем. В особенности ее задели слова Русиной о том, что работа с Гвоздевой для нее - сильное психологическое давление.

Гвоздева не сдержала эмоции и вновь высказалась по поводу Елизаветы Русиной: "Ее вчерашний дневник - это бред полный!... Раз попала в это шоу, не жалуйся - иди и работай!"

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Танец трио Гвоздева-MЕLOVIN-Русина в 8 эфире не поставил точку в стычке артистов / Скриншот - instagram.com/ilonagvozdeva

После этого Илона Гвоздева выложила еще одну едкую сторис с рассказом о том, как она снимала негативную энергетику после эфира: сходила в церковь, приняла контрастный душ и перекрасила ногти.

Гвоздева против MЕLOVIN и Елизаветы Русиной: суть конфликта

В 5 выпуске Танцев со звездами 2021 Илона Гвоздева выступила в качестве звездного судьи. Тогда она раскритиковала пару MЕLOVIN и Елизаветы Русиной: Гвоздева высказала мнение о том, что их пара никогда не получает высокие баллы от судей из-за слабости и узконаправленности Русиной, как танцовщицы. После этого последовали три недели препирательств между артистами в социальных сетях. Танец Гвоздевой с MЕLOVIN и Русиной в 8 выпуске должен был закрыть это противостояние.

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Звездная судья шоу Екатерина Кухар также удивила всех во время 8 выпуска Танцев со звездами: прима-балерина намекнула на скорое пополнение в семье.

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