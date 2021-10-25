УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина

25 октября 2021, 15:45
Прослушать новость
Остановить

Самый горячий конфликт на проекте получил новый виток.

Илона Гвоздева продолжила конфликт на Танцах со звездами / instagram.com/tanci1plus1

В 8 выпуске шоу Танцы со звездами 2021 пары танцевали со звездами предыдущих сезонов. К паре MЕLOVIN и Елизаветы Русиной присоединилась Илона Гвоздева - хореограф, танцовщица и победительница Танцев со звездами 2018. Пикантности их танцу добавил конфликт, который разгорелся на паркете между парой и Гвоздевой - хореограф упрекнула Русину в излишней слабости.

Пасодобль MЕLOVIN, Русиной и Гвоздевой, должен был поставить точку в конфликте между артистами. Но чуда не случилось.

Гвоздева решила вернуться на паркет, чтобы помочь Русиной и MЕLOVIN получить высокие оценки. Эту задачу трио выполнить удалось. После эфира Илона Гвоздева выложила сторис, где заявила, что история с этой парой и ее участием в проекте получила логическое завершение.

Однако уже на следующее утро сама Гвоздева вновь открыла этот конфликт. Хореографа возмутило, как пара отзывалась о ней в дневнике перед танцем. В особенности ее задели слова Русиной о том, что работа с Гвоздевой для нее - сильное психологическое давление.

Гвоздева не сдержала эмоции и вновь высказалась по поводу Елизаветы Русиной: "Ее вчерашний дневник - это бред полный!... Раз попала в это шоу, не жалуйся - иди и работай!"

Реклама
Танец трио Гвоздева-MЕLOVIN-Русина в 8 эфире не поставил точку в стычке артистов / Скриншот - instagram.com/ilonagvozdeva

После этого Илона Гвоздева выложила еще одну едкую сторис с рассказом о том, как она снимала негативную энергетику после эфира: сходила в церковь, приняла контрастный душ и перекрасила ногти.

Гвоздева против MЕLOVIN и Елизаветы Русиной: суть конфликта

В 5 выпуске Танцев со звездами 2021 Илона Гвоздева выступила в качестве звездного судьи. Тогда она раскритиковала пару MЕLOVIN и Елизаветы Русиной: Гвоздева высказала мнение о том, что их пара никогда не получает высокие баллы от судей из-за слабости и узконаправленности Русиной, как танцовщицы. После этого последовали три недели препирательств между артистами в социальных сетях. Танец Гвоздевой с MЕLOVIN и Русиной в 8 выпуске должен был закрыть это противостояние.

Читайте такжеВласова шокировала эротичным номером на столе перед судьями "Танцев со звездами" и вылетела из шоу

Звездная судья шоу Екатерина Кухар также удивила всех во время 8 выпуска Танцев со звездами: прима-балерина намекнула на скорое пополнение в семье.

Смотрите новые выпуски шоу Танці з зірками в 21:00 по воскресеньям на сайте 1plus1video.

viber
шоу-бизнес Танцы со звездами Melovin новости шоу бизнеса Илона Гвоздева
Сейчас вы просматриваете новость «И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Названы вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднятьНазваны вещи, приносящие удачу: случайные находки, которые стоит поднять Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьиКогда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Гороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака: наглая ложь, досадные ошибки или секретыГороскоп на 23 октября 2021 для всех знаков Зодиака: наглая ложь, досадные ошибки или секреты Новые зоны карантина в Украине с 24 октября: "желтыми" остались только четыре регионаНовые зоны карантина в Украине с 24 октября: "желтыми" остались только четыре региона Штамм Дельта: три основные особенности течения болезниШтамм Дельта: три основные особенности течения болезни

Последние новости

16:11

Привезли не туда: в Ровно пациент с коронавирусом умер на пороге больницы

16:04

"Большая стройка Зеленского отремонтировала дорогу к Очакову на Николаевщине

15:55

День Иверской иконы: что нельзя делать в праздник 26 октября, а что нужно Видео

15:45

И все-таки не конец: Илона Гвоздева продолжила скандал на Танцах с парой MЕLOVIN-Русина Видео

15:38

Ракетная атака на Москву: в РФ ответили на громкое заявление ОП

Реклама
15:29

В популярной сладости украинцев обнаружили "яд" Видео

15:28

Третья доза вакцины: кто из украинцев получит бустерную прививку Видео

15:13

Ракетные системы Украины и мощная помощь Британии: в РФ разразились заявлением о "красных линиях"

15:04

"Есть фальшивые COVID-сертификаты": СМИ предупредили о мошенниках, продающих поддельную "Дию"

15:00

Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование Видео

14:49

Самая вкусная паста с грибами в сливочном соусе: готовить всего 20 минут Видео

14:48

Когда День бабушек в Украине в 2021 году и другие праздники семьи Видео

14:40

Звезда "Вечернего квартала" развелся после 18 лет брака Видео

14:37

В Кабмине назвали дату, после которой невакцинированных чиновников и учителей отстранят от работы

14:14

Саммит лидеров "Нормандии" после встречи глав МИД: Меркель назвала Путину план диалога по Донбассу Видео

14:12

Жесткие ограничения для невакцинированных горожан: кого уже завтра коснутся новые правила карантина Видео

14:11

ЕС одолжил Украине 600 миллионов евро на борьбу с пандемией

14:11

Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине: что изменится в стране

14:10

В Кременчуге смонтировали завод для "Большой стройки" моста через Днепр

13:56

Кожа была в ожогах: в Чернигове в муках умер 12-летний мальчик

Реклама
13:47

Школы - на замок: в Киеве ввели дистанционку, названа дата Видео

13:41

Хэллоуин 2021: дата, традиции праздника, как себя развлечь в канун Дня всех святых

13:26

"Я на Бессарабку хожу - там гречка по 12 грн": Тищенко поразил "своими" ценами на продукты Видео

13:13

Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я не угроза, я любимая женщина!"

13:04

План Украины по газовому кризису в Европе и сделка с Газпромом: в ФРГ заявили о поддержке Киева Видео

13:01

Транспорт – только для вакцинированных: в КГГА объяснили, к чему готовиться Видео

12:55

В Луцке неадекваты перевернули биотуалет: внутри был посетитель Видео

12:40

Весь колбасный совок оргазмирует на "Спутник" мнение

12:37

В Николаеве 80-летняя пенсионерка топором разрубила голову подруге

12:31

"Очень изменился": звезда Квартала 95 рассказал о встрече Зеленским Видео

12:15

Без мороза, но с предзимней прохладой: каким будет ноябрь в Украине Видео

12:10

"Ее срочно забрали оперировать": Оля Полякова рассказала об экстренной госпитализации дочери Видео

11:50

Директор гимназии во Львове "попала" на 34 тысячи гривен штрафа из-за невакцинированных сотрудников Видео

11:48

Любовный гороскоп на неделю 25-31 октября: свадьба, месть соперников или измена Видео

11:47

В Турции украинская спортсменка рухнула в море, сорвавшись с парашютом Видео

11:45

Геомагнитная буря атакует сегодня, 25 октября 2021: как справиться с ударом Видео

11:39

Как нужно сбивать температуру тем, кто заразился "Дельта"-штаммом - ответ врача

10:52

В планах Путина – вся Европа: Данилов заявил о тяжелом периоде для Украины и назвал цель Кремля

10:43

Карантин в Украине: четыре области - "желтая" зона, шесть - "красная"

10:42

Как сделать слайм: 5 рецептов из подручных материалов, которые есть в каждом доме

Реклама
10:42

"За этим стоит человек": Данилов объяснил, как появился коронавирус Видео

10:21

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 октября: денежные поступления, обман или режим экономии Видео

10:13

Всемирный день макарон: как правильно варить макароны, топ-2 простых рецепта

09:53

Под Черниговом убивший лося браконьер умер, убегая от лесника

09:53

Киев в шаге от красной зоны: у Кличко готовят запреты на посещения детьми ТРЦ Видео

09:40

Пандемии осталось меньше года: Данилов спрогнозировал сроки победы над COVID-19 Видео

09:24

Лунный гороскоп на неделю 25-31 октября: судьбоносный день, убытки или любовь всей жизни Видео

09:19

Праздники в ноябре 2021 в Украине: будут ли дополнительные выходные

09:09

В Украине резкий спад суточной заболеваемости COVID-19: выявлено менее 15 тысяч заражений Видео

08:51

Гороскоп на 25 октября 2021 для всех знаков Зодиака: влиятельные покровители или проблемы с деньгами Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять