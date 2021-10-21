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Звезда "Танців з зірками" Илона Гвоздева попала в ДТП: фото с места аварии

21 октября 2021, 12:44
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Инцидент произошел ночью, 20 октября.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева попала в ДТП / instagram.com/ilonagvozdeva/

Украинская хореограф и танцовщица Илона Гвоздева попала в дорожно-транспортное происшествие. Звезда шоу "Танці з зірками" показала последствия в соцсетях.

Кадрами с места аварии знаменитость поделилась в сторис на своей страничке в Instagram.

Победительница "Танців з зірками-2018" сняла на свой телефон красную машину, которая въехала в задний бампер ее автомобиля.

Читайте также"Фура даже не остановилась!": мама певицы Камалии второй раз за пол года попала в ДТПНа транспортном средстве Гвоздевой видно большую царапину, а вот другой автомобиль пострадал больше. Повреждения пришлись на переднюю часть авто.

Последствия аварии / instagram.com/ilonagvozdeva/

"Друзья, все живы, здоровы. Это самое главное. Как говорится, дистанцию нужно соблюдать", – подытожила Гвоздева, сидя в салоне своей машины, добавив, что на место аварии вызвали полицию.

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Ранее мы сообщали, что одна из самых умелых танцовщиц шоу Танці з зірками Илона Гвоздева распрощалась с проектом после целой серии сезонов и победы на шоу. Илона Гвоздева в Instagram рассказала о том, что безумно благодарна за работу и опыт которые получила, и буквально довела до слез своим прощанием с проектом.

Автор: Сергей Кущ
viber
ДТП Илона Гвоздева
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