"Погасли софиты, занавес закрыт": знаменитая танцовщица навсегда попрощалась с шоу Танці з зірками

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva/

Одна из самых умелых танцовщиц шоу Танці з зірками Илона Гвоздева распрощалась с проектом после целой серии сезонов и победы на шоу.

Илона Гвоздева в Instagram рассказала о том, что безумно благодарна за работу и опыт которые получила, и буквально довела до слез своим прощанием с Танцями із зірками.

"Больше я не выйду на паркет проекта Танцы со звёздами. Вот и подошла к концу моя танцевальная история длинною в 4 года! Каждый раз выходя на сцену я проживала маленькую жизнь своих героинь, каждый мой звездный партнёр был по-своему прекрасным и достойным победы, каждый танец я посвящала Вам, мои дорогие зрители", - пишет она.

Она старалась отдавать всю себя своему любимому делу, раскрывать своих героев, тренировать и дарить всем праздник, но пришло время идти дальше, открывать теперь новую себя, выходить за рамки танцовщицы и искать себя…Читайте такжеАлена Шоптенко уходит с Танцев со звездами - заявление

"Я чувствую что могу быть больше, чем просто Танцовщицей, хочу большего, чем просто танцевать на сцене, пришло время открывать свои новые грани, а не только своих партнёров. Я понимаю, что незаменимых артистов не бывает, но есть неповторимые и я хочу быть в их числе!", - призналась девушка.

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Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva/

"Спасибо Танці з зірками і Завадюк Владимир, что, однажды, поверили в меня и вместе мы проделали огромную работу и дарили всем вам праздник Танца. Спасибо коллегам, которые были рядом и всегда мотивировали быть лучше! Спасибо моей семье за поддержку и терпение. Спасибо мне за меня! Спасибо вам, мои дорогие и любимые зрители за любовь, веру и признание. Я буду скучать…Книга Танці з зірками станцована, погасли софиты, занавес закрыт…", - отписала она.

Друзья и поклонники тепло поддержали ее в комментариях.

"Илончик, ты крутая! ", "Горжусь", "И ради кого теперь смотреть шоу ?", "Спасибо тебе и удачи во всех начинаниях", "На паркет может и нет,но в качестве жюри ДА", "Без вас танцы не танцы", - пишут ей.