"Вульгарно и аморально": Илона Гвоздева беспощадно разнесла MELOVIN и его партнершу на "Танцах"

Победительница "Танцев" раскритиковала выступление звездной пары / instagram.com/ilonagvozdeva

Пятый сезон обновленных "Танцев со звездами" – пока единственный, в котором нет Илоны Гвоздевой. За шоу она следит по ту сторону экрана и не скупится на критику. На этот раз под раздачу попала звездная пара MELOVIN и Лиза Русина.

По ее словам, профессиональная танцовщица впервые за всю историю проекта станцевала ча-ча-ча хуже звезды. Также ей не понравились однообразные образы – кресты, монашки и падшие духи. Илона добавила, что партнерша не раскрывает артиста, а противостоит ему на главном паркете страны.

"Вульгарно и безвкусно, однако в тренде. Не могу назвать это искусством, жалкое подобие. И да простят мне фанаты Мела, но аморально такие танцы танцевать на сцене", – написала Гвоздева в инста-сториз.

Кроме того, хореограф отметил, что этот танец не имеет ничего общего с историей ча-ча-ча. А на первом месте у этой пары эпатаж, а все остальное не имеет значения.

/ Скриншот Instagram

К слову, MELOVIN уже успел оскандалиться из-за своих выходок на проекте. Он несколько раз преподносил судье Екатерине Кухар неоднозначные подарки - живое сердце и наручники. В ответ Кухар подарила ему "мозг".

MELOVIN и Лиза Русина – Ча-ча-ча – Танцы со Звездами 2021