Евгения Власова в мини-платье произвела фурор на "Танцах со звездами" и рассказала правду о болезни

Евгения Власова и Макс Леонов / instagram.com/eygeniavlasova/

Певица Евгения Власова в третьем эфире "Танцев со звездами" решила кардинально изменить свой стиль. Она станцевала в мини-платье ча-ча-ча. Звезда раскрылась и показала всю свою сексуальность. Поэтому номер артистки получился довольно-таки соблазнительный и драйвовый.

Третий эфир шоу "Танцы со звездами" был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Звезды делились впечатляющими признаниями. Евгения рассказала в эфире шоу про самый трудный год в своей жизни, когда ей пришлось бороться с тяжелою болезнью.

Власова вместе с партнером Максом Леоновым исполнили на паркете зажигательный ча-ча-ча, получив высокие оценки судей – 28 баллов. Номер получился сексуальным и драйвовым, и снискал похвалу жюри.

"Наконец это произошло. Я увидел то, что хотел увидеть. В твоем выступлении я увидел кокетливость и обольстительность. Танцевали бедра, было удовольствие", – прокомментировал Влад Яма.

Год, который очень-очень резко изменил мою жизнь

"Была операция, очень серьезная. Она должна была быть одна, но были врачебные ошибки и, к сожалению, их было четыре. Мне неприятно об этом говорить. О моих катастрофах стало известно не по моей воле", – высказалась артистка.

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Теперь она хочет забыть о том кошмаре, и очень хочет перестать ассоциироваться у зрителей с болезнью.

"Мне часто приходилось быть героем в своей жизни, и мне это очень хочется прекратить. Я просто хочу быть счастливой женщиной, мамой и человеком", – добавила она.

Евгения говорит, что соревнуется на паркете ради своей дочери Нины, чтобы она увидела маму счастливой.

Не обошлось без ссор

Певица призналась, что иногда ссориться со своим партнером по "Танцах" Максом Леоновым.

"Мы иногда не понимаем друг друга. Он эмоциональный, я также, поэтому бывает, что ссоримся", – рассказала она.

Смотрите, как выступили Евгения и Макс в третьем эфире "Танцев":

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