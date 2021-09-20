Третий прямой эфир шоу "Танці з зірками": зрителей поразил номер памяти Григория Чапкиса и откровенные рассказы звезд

Эфир был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Звезды поделились воспоминаниями о переломных моментах своей жизни и рассказали, какие истории стояли за их успехом.

Третий прямой эфир "Танців з зірками" стал лучшей программой дня. Он прошел с долей 17.5% по аудитории 18-54 (50+), охватом 3.7 миллионов зрителей по аудитории 4+ (Украина).

Открыл вечер на главном паркете страны совместный номер участников и звездных судей. Прима-балерина Катерина Кухар хореографа Влад Яма и король латины Макс Чмерковский вместе с участниками зажгли сцену горячим номером-открытием.

К тому же, впервые в этом сезоне за судейским столом появилась приглашена судья, поп-дива украинского шоу-бизнеса Оля Полякова.

Ведущей балкона на этой неделе стала телеведущая и звездный охотник шоу "Маскарад" Маша Ефросинина.

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Своей откровенной историей поделилась певица Lida Lee, которая в начале лета заявила о расторжении 10-летнего контракта с продюсером MONATIK. Артистка со своим партнером Алексеем Базелой исполнила трогательный венский вальс под фрагмент своей дуэтной песни с MONATIK "Достопримечательность" и рассказала, что ее выступление на "Олимпийском" в составе концерта артиста изменил жизнь.

"Мою жизнь изменил момент, когда я начала сотрудничать с MONATIK Corporation. Это была моя давняя мечта. Мы выступали на НСК "Олимпийский" перед более чем 65 000 людей, и я помню этот день как сейчас. Мои родители в тот момент гордились мной. Сейчас я пришла на этот проект как самостоятельный сольный артист и я готова раскрываться дальше", - сказала Lida Lee.

MONATIK поддержал певицу и записал для нее видеообращение.

"Лида, ты большая молодец, настоящий профессионал своего дела. Прислушивайся к мнению профессионалов и у тебя все получится. Беги не от проблем, а к мечтам. Искренне желаю тебе победить в этом шоу", - сказал певице бывший наставник.

Следующей на паркет вышла певица Джамала, которая призналась, что год, изменил ее жизнь, это год, когда она победила на Евровидении. Артистка со своим партнером Антоном Нестерко исполнила традиционный крымско-татарский танец хайтарма и вживую спела фрагмент своего главного победного хита "1944".

Шокировал заявлением о бывшей зависимости от азартных игр актер сериала "Моя улюблена Страшко" Артур Логай.

"Мою жизнь изменил 2011 год. Мне было 18 лет, когда я навсегда бросил играть в азартные игры. В какой-то момент я стал зависимым от залов с игровыми автоматами. Я набрал долгов и каждое утро, когда просыпался, думал только о том, смогу ли я их отдать. Понял, что у меня большие проблемы только тогда, когда вынес из дома мамины украшения. Прошло уже много лет, но я не сорвался. Знаю, что родители меня простили за это, но я хочу, чтобы они мной гордились", - сказал Артур Логай.

Артист исполнил зажигательный венский вальс со своей партнершей Анной Карелиной.

"Это та комбинация шоу и танца, которые я хочу видеть от потенциального победителя", - сказал Макс Чмерковский.

Ознаменовал этот вечер впечатляющий номер памяти Григория Чапкиса. Легендарный судья шоу "Танці з зірками" ушел из жизни в июне в возрасте 92 года. Благодаря новейшим технологиям Григория Николаевича на мгновение можно было увидеть на паркете под аплодисменты звезд нескольких сезонов проекта "Танці з зірками".

Для исполнения номера-посвящения в честь легендарного хореографа пригласили пары, которые доказывают - для танца возраста не существует. На паркет вышли как маленькие танцоры, так и пары элегантного возраста.

Почтить память легендарного судьи пришли актер Евгений Кошевой, хореографы Илона Гвоздева и Ксения Горб, актер Арам Арзуманян, телеведущая Руслана Писанка, футболист Сергей Мельник, спортсменка Анна Ризатдинова, актриса Дарья Петрожицька и танцор Александр Прохоров.

По результатам суммы оценок судей и зрительского голосования, паркет покинула пара Александра Машлятина и Денис Самсон.