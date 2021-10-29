Наши в городе: ТОП-7 голливудских знаменитостей с украинскими корнями

Знаменитости с украинскими корнями / ua.depositphotos.com

США называют плавильный котлом за обилие и разнообразие культур и наций, слившихся в этой стране воедино. Немало в развитие культурного кода Америки внесли и наши соотечественники.

Читайте в нашей подборке, каких голливудских знаменитостей подарила миру Украина.

Леонардо ДиКаприо

Настоящее имя бабушки Лео - Елена Степановна Смирнова. Она с мужем эмигрировала в США в 1955 году. До этого она жила в Германии, куда с семьей переехала из Одессы после Октябрьской революции.

У Леонардо ДиКаприо предки из Одессы/ instagram.com/onceinhollywood

Милла Йовович

Отец актрисы и модели родом из Черногории, мать – русская, однако родилась Йовович в Киеве. Хоть актриса и не считает себя украинкой, со страной ее связывает множество детских воспоминаний.

Милла Йовович родилась в Киеве/ instagram.com/millajovovich

Сильвестр Сталлоне

Прабабушка актера по материнской линии - Роза Лейбофиш (Ламлец) – родилась в Одессе. В США она с супругом эмигрировала в 1888 году. Мама Сталлоне, помня о своих украинских корнях, посещала страну в средине 1980-х годов.

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Прабабушка Сильвестра Сталлоне приехала в США из Одессы/ instagram.com/officialslystallone

Кэтрин Винник

Актриса, известная ролью Лагерты в сериале Викинги, канадская украинка. Ее настоящее имя – Катерина Анна Винницкая. Украинские предки Винник были родом из Галиции.

Предки Кэтрин Винник из Галиции/ instagram.com/katherynwinnick

Лив Тайлер

Леди Арвен имеет украинских предков. Об этом не единожды упоминал отец актрисы – солист Aerosmith Стивен Тайлер. По словам музыканта, его дедушка был украинцем.

Прадедушка Лив Тайлер был украинцем/ instagram.com/misslivalittle

Дэвид Духовны

Дедушка актера по отцовской линии был евреем украинского происхождения. Мойше Духовный до 1918 года жил в Бердичеве, затем эмигрировал в США.

Дедушка Дэвида Духовны эмигрировал в США из Бердичева/ instagram.com/davidduchovny

Ольга Куриленко

Одна из самых красивых девушек Бонда, модель и актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет она покинула страну ради модельного контракта с парижским агентством Медисон.

Ольга Куриленко родилась в Бердянске/ instagram.com/olgakurylenkoofficial

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