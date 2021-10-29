Наши в городе: ТОП-7 голливудских знаменитостей с украинскими корнями

На Голливудское аллее славы немало звезд появились благодаря Украине.
США называют плавильный котлом за обилие и разнообразие культур и наций, слившихся в этой стране воедино. Немало в развитие культурного кода Америки внесли и наши соотечественники.
Читайте в нашей подборке, каких голливудских знаменитостей подарила миру Украина.
Леонардо ДиКаприо
Настоящее имя бабушки Лео - Елена Степановна Смирнова. Она с мужем эмигрировала в США в 1955 году. До этого она жила в Германии, куда с семьей переехала из Одессы после Октябрьской революции.
Милла Йовович
Отец актрисы и модели родом из Черногории, мать – русская, однако родилась Йовович в Киеве. Хоть актриса и не считает себя украинкой, со страной ее связывает множество детских воспоминаний.
Сильвестр Сталлоне
Прабабушка актера по материнской линии - Роза Лейбофиш (Ламлец) – родилась в Одессе. В США она с супругом эмигрировала в 1888 году. Мама Сталлоне, помня о своих украинских корнях, посещала страну в средине 1980-х годов.
Кэтрин Винник
Актриса, известная ролью Лагерты в сериале Викинги, канадская украинка. Ее настоящее имя – Катерина Анна Винницкая. Украинские предки Винник были родом из Галиции.
Лив Тайлер
Леди Арвен имеет украинских предков. Об этом не единожды упоминал отец актрисы – солист Aerosmith Стивен Тайлер. По словам музыканта, его дедушка был украинцем.
Дэвид Духовны
Дедушка актера по отцовской линии был евреем украинского происхождения. Мойше Духовный до 1918 года жил в Бердичеве, затем эмигрировал в США.
Ольга Куриленко
Одна из самых красивых девушек Бонда, модель и актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. В 16 лет она покинула страну ради модельного контракта с парижским агентством Медисон.
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