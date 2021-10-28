УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

28 октября 2021, 17:07

Магия, ведуньи и проклятия - звезды часто обращаются за помощью к потусторонним силам.

Знаменитости, которые верят в мистику/ depositphotos.com

Вера - удивительная вещь, ведь помогает справиться человеку с душевными терзаниями и трудностями. И тогда кажется, что в жизни есть место для чудес и волшебства. Кто из знаменитостей верит в сверхъестественное, читайте в нашей подборке.

  • Ирина Билык

Украинская певица верит в мистику, поэтому в сложные моменты жизни и за защитой от дурного глаза обращается к знакомому экстрасенсу. Также Билык не едет на гастроли без особых амулетов.

Ирина Билык ходит к экстрасенсу/ instagram.com/bilyk_iryna

  • Кристен Стюарт

Не зря актриса сыграла девушку, влюбленную в вампира. По словам самой Стюарт, она всегда была крайне чувствительной к различного рода потусторонним силам. Поэтому актриса нередко общается с призраками.

Кристен Стюарт разговаривает с призраками/ instagram.com/spencer_movie

  • Надежда Мейхер

Певица верит в сглазы и дурную энергетику. По мнению Мейхер, негативные мысли, посланные в сторону человека, могут сильно повлиять на него. Поэтому она нередко обращается к специалистам чтобы очиститься от дурного влияния.

Надежда Мейхер чистит ауру от негативной энергетики/ instagram.com/nadyameiher

  • Кэти Перри

Магические кристаллы и камни – вот как решает духовные и душевные проблем певица. Своим "любимцем" Перри считает розовый кварц, который якобы способен привлекать любовь.

Реклама
Кэти Перри верить в магическую силу кристаллов/ instagram.com/katyperry

  • Алла Пугачева

Примадонна верит в силу знахарок, так как однажды на себе ощутила ее. По словам Пугачевой, после одного из концертов она ослепла. Ведунья, к которой она обратилась, прочитала заговор, сняла порчу яйцом, и зрение вернулось к артистке.

Алла Пугачева
Алла Пугачева посещает знахарок / instagram.com/alla_orfey/

  • Дэвид Боуи

Певец верил в призраков, НЛО, а также, по слухам, настолько боялся проклятий, что нанял штатную белую ведьму для своей защиты.

Дэвид Боуи боялся проклятий/ instagram.com/davidbowie

Читайте такжеЗнаменитости, которые раньше были вместе: ТОП-8 неожиданных звездных пар

Ранее мы рассказывали, кто из знаменитостей страдает от психических расстройств.

viber
Ирина Билык шоу-бизнес Алла Пугачева Кэти Перри Надежда Мейхер Кристен Стюарт Дэвид Боуи новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюраЛунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра День бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к праздникуДень бабушек и дедушек в Украине: поздравления и милые картинки к празднику Гороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарованиеГороскоп на 26 октября 2021 для всех знаков Зодиака: финансовые затруднения или разочарование "Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии"Я такого еще не видел": врач о новой мутации "Дельты", который попал в Украину из Британии В Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупеВ Украину из РФ завезли "ядовитую" гречку: что нашли в крупе

Последние новости

17:32

В Хмельницкой области осужденный скрылся из колонии и жестоко изнасиловал 12-летнюю девочку

17:26

Киев официально внесли в красную зону карантина

17:07

Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

16:33

Пенсии в Украине повысят 12 раз: в Минсоцполитики рассказали кому и когда

16:17

"В больницу попадают в состоянии бешеной интоксикации": инфекционист о ситуации с COVID в Украине Видео

Реклама
16:14

Украшение дома на Хэллоуин 2021: оригинальные идеи декора

16:01

Транспорт и кафе – только с ПЦР-тестом или прививкой: Кличко объявил о жестком карантине в Киеве Видео

15:59

Врач предупредил о новых симптомах Дельты: "Люди воспринимают как ОРВИ"

15:53

"Никакого бесплодия не будет": главный санврач Украины разнес популярный миф о вакцинах от COVID-19

15:29

Киев усиливает карантин: все школы отправили на дистанционку Видео

15:24

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

15:13

"Уже все решено": Усик готовится к завершению карьеры

15:00

Экватор президента Зеленского: результаты теста для постмайданной Украины мнение

14:58

Самая вкусная лазанья из лаваша: восхитительный рецепт за 15 минут Видео

14:56

"Продолжение следует": Сериал Моя улюблена Страшко продлили на второй сезон Видео

14:43

Купил прививку – остался без COVID-сертификата: в Кабмине разберутся с махинациями по вакцинации Видео

14:40

Министра финансов и его зама обвинили в лоббировании интересов "Киевгорстроя" - СМИ

14:36

Катастрофическая нехватка кислорода в больницах: в Верховной раде подозревают диверсию

14:36

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

13:59

В Минсоцполитики рассказали, что нужно срочно делать украинцам с долгами по коммуналке

Реклама
13:53

"Какие могут быть претензии?": Повалий пожаловалась на травлю в Украине

13:51

Макияж на Хэллоуин: ведьмочка, вампирша, зомби, грим для мужчин – страшный образ на вечеринку

13:47

Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие Видео

13:33

Арахамия перепутал Сковороду с Ди Каприо и стал героем курьезных мемов и фотожаб Видео

13:24

"Без кислорода Ваша мама умрет через два часа": в Сети рассказали о кризисе с кислородом в больнице

13:11

Хюррем примерила латекс: звезда Великолепного века подразнила фанатов соблазнительным образом

12:44

Костюм на Хэллоуин по знаку зодиака: как нарядиться на вечеринку

12:36

Когда день автомобилиста и дорожника 2021 в Украине: дата, поздравления и картинки к празднику

12:16

Украина может получить право совещательного голоса при сертификации "Северного потока-2" Видео

12:15

Горит, но не греет: украинцы жалуются на "холодный" газ, в чем проблема

11:44

"Королева Ольга": украинская девушка Бонда Ольга Куриленко показала шикарное тело на отдыхе в Дубае

11:26

ДТП в Харькове: 16-летнего водителя Инфинити отправили в СИЗО на 60 суток

11:25

В Украине новый рекорд по вакцинации: сколько именно прививок и какими вакцинами

11:13

"Вы не на российском канале": Савченко поругалась со "слугой" из-за фейкового COVID-сертификата Видео

10:43

"Люди не верят статистике": эксперт заявила, что в Украине смертей от COVID-19 намного больше

10:42

Декабрьское повышение пенсий: кто получит не меньше 2,6 тысячи гривен

10:20

Тариф на доставку газа рискует серьезно вырасти: в Минэнерго назвали причину

10:11

Как правильно хранить молоко, чтобы увеличить срок его годности

10:01

Реанимации загружены на 300%, все чаще умирают молодые люди - инфекционист Михаил Ричняк

09:53

Крым – это Украина: Apple исправила в своем приложении карту с "российским" полуостровом Видео

Реклама
09:52

Тысячи протоколов и 17-тысячные штрафы: украинцев массово наказывают за нарушение карантина Видео

09:30

Недорого, вкусно и полезно: диетолог дала советы, как питаться правильно с ограниченным бюджетом

09:14

"Привет!" - прикольные картинки для настроения на весь день

09:07

Такого не было за все время пандемии: в Украине за сутки подтвердили 26 071 случай COVID-19

09:07

День ангела в ноябре 2021 по церковному календарю: именинники месяца

08:56

К чему снится дорога: толкование известных сонников

08:49

Гороскоп на 28 октября 2021 для всех знаков Зодиака: споры, огорчения или союз с противниками Видео

08:46

На трассе Харьков-Киев в воздух взлетела АЗС: продолжается ликвидация пожара Видео

08:21

В Украине – сухо и солнечно: прогноз погоды на четверг, 28 октября

08:12

16-летний виновник ДТП в Харькове молчит на допросе: в полиции говорят, что доказательств достаточно Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять