Абракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

Знаменитости, которые верят в мистику/ depositphotos.com

Вера - удивительная вещь, ведь помогает справиться человеку с душевными терзаниями и трудностями. И тогда кажется, что в жизни есть место для чудес и волшебства. Кто из знаменитостей верит в сверхъестественное, читайте в нашей подборке.

Ирина Билык

Украинская певица верит в мистику, поэтому в сложные моменты жизни и за защитой от дурного глаза обращается к знакомому экстрасенсу. Также Билык не едет на гастроли без особых амулетов.

Ирина Билык ходит к экстрасенсу/ instagram.com/bilyk_iryna

Кристен Стюарт

Не зря актриса сыграла девушку, влюбленную в вампира. По словам самой Стюарт, она всегда была крайне чувствительной к различного рода потусторонним силам. Поэтому актриса нередко общается с призраками.

Кристен Стюарт разговаривает с призраками/ instagram.com/spencer_movie

Надежда Мейхер

Певица верит в сглазы и дурную энергетику. По мнению Мейхер, негативные мысли, посланные в сторону человека, могут сильно повлиять на него. Поэтому она нередко обращается к специалистам чтобы очиститься от дурного влияния.

Надежда Мейхер чистит ауру от негативной энергетики/ instagram.com/nadyameiher

Кэти Перри

Магические кристаллы и камни – вот как решает духовные и душевные проблем певица. Своим "любимцем" Перри считает розовый кварц, который якобы способен привлекать любовь.

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Кэти Перри верить в магическую силу кристаллов/ instagram.com/katyperry

Алла Пугачева

Примадонна верит в силу знахарок, так как однажды на себе ощутила ее. По словам Пугачевой, после одного из концертов она ослепла. Ведунья, к которой она обратилась, прочитала заговор, сняла порчу яйцом, и зрение вернулось к артистке.

Алла Пугачева посещает знахарок / instagram.com/alla_orfey/

Дэвид Боуи

Певец верил в призраков, НЛО, а также, по слухам, настолько боялся проклятий, что нанял штатную белую ведьму для своей защиты.

Дэвид Боуи боялся проклятий/ instagram.com/davidbowie

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