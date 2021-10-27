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То, о чем не принято говорить вслух: ТОП-5 знаменитостей, страдающих психическими расстройствами

27 октября 2021, 17:59

Их пример борьбы с недугами вдохновляет весь мир.

Кто из знаменитостей страдает психическими расстройствами / ua.depositphotos.com

Психические расстройства - тема которую часто замалчивают, но ее не стоит стигматизировать. От этих проблем не застрахован никто, даже сильные мира сего. Читайте в нашей подборке, кто из знаменитостей страдает психическими расстройствами, и не боится об этом рассказать.

  • Ариана Гранде

Певица страдает посттравматическим расстройством (ПТСР) с 2017 года. Тогда на ее концерте в Манчестере произошел теракт, в результате которого погибло 23 человека и еще более 120 оказались ранены.

Ариана Гранде страдает от ПТСР / instagram.com/arianagrande

  • Белла Хадид

Одна из самых красивых женщин современности, модель Белла Хадид страдает от тревожного расстройства. Ее состояние характеризуется постоянной тревогой, не связанной с конкретными раздражителями.

У Беллы Хадид тревожное расстройство / instagram.com/bellahadid

  • Девид Бекхэм

Известный футболист Девид Бекхэм страдает от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) - невроза навязчивых состояний. Впервые он признался в этом в 2006. К слову, его жена Виктория Бекхэм, также страдает от психологического расстройства - гермофобии.

Чета Бекхэмов страдает от психологических расстройств: Девид от ОКР, Виктория от гермофобии / instagram.com/davidbeckham

  • Адель

Первые приступы депрессии начались у певицы, когда ей было всего 10 лет. Затем недуг время от времени возвращался, из-за чего Адель приходилось обращаться к помощи специалистов. После рождения сына артистка также боролась с послеродовой депрессией.

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Адель прибегает к помощи психотерапевта в борьбе с депрессией / instagram.com/adele

  • Канье Уэст

Бывший муж Ким Кардашьян страдает биполярным расстройством (маниакально-депрессивный психоз). По слухам именно заболевание репера послужило одной из основных причин для развода с Ким. Биполярным расстройством также некоторые СМИ объясняют эпатажные выходки Канье.

Биполярное расстройство сильно влияет на жизнь Канье Уэста / instagram.com/yeezymafia

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Ранее Главред вспоминал неожиданные пары знаменитостей, которые в прошлом были в отношениях.

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