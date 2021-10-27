То, о чем не принято говорить вслух: ТОП-5 знаменитостей, страдающих психическими расстройствами

Их пример борьбы с недугами вдохновляет весь мир.
Психические расстройства - тема которую часто замалчивают, но ее не стоит стигматизировать. От этих проблем не застрахован никто, даже сильные мира сего. Читайте в нашей подборке, кто из знаменитостей страдает психическими расстройствами, и не боится об этом рассказать.
Ариана Гранде
Певица страдает посттравматическим расстройством (ПТСР) с 2017 года. Тогда на ее концерте в Манчестере произошел теракт, в результате которого погибло 23 человека и еще более 120 оказались ранены.
Белла Хадид
Одна из самых красивых женщин современности, модель Белла Хадид страдает от тревожного расстройства. Ее состояние характеризуется постоянной тревогой, не связанной с конкретными раздражителями.
Девид Бекхэм
Известный футболист Девид Бекхэм страдает от обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) - невроза навязчивых состояний. Впервые он признался в этом в 2006. К слову, его жена Виктория Бекхэм, также страдает от психологического расстройства - гермофобии.
Адель
Первые приступы депрессии начались у певицы, когда ей было всего 10 лет. Затем недуг время от времени возвращался, из-за чего Адель приходилось обращаться к помощи специалистов. После рождения сына артистка также боролась с послеродовой депрессией.
Канье Уэст
Бывший муж Ким Кардашьян страдает биполярным расстройством (маниакально-депрессивный психоз). По слухам именно заболевание репера послужило одной из основных причин для развода с Ким. Биполярным расстройством также некоторые СМИ объясняют эпатажные выходки Канье.
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