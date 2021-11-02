Вера Брежнева разъехалась с Константином Меладзе

Вера Брежнева и Константин Меладзе не живут вместе / instagram.com/meladzemusic

Певица Вера Брежнева давно живет по отдельности со своим супругом - продюсером Константином Меладзе.

Об этом в интервью для Папарацци рассказал родной брат продюсера - певец Валерий Меладзе.

Меладзе-младшему задали несколько вопросов о взаимоотношениях со старшим братом. Певец отметил, что они тепло общаются и сейчас близки, как никогда: много времени проводят вместе, не лезут друг к другу с советами о личной жизни, ходят друг к другу в гости. А повздорить могут лишь в звукозаписывающей студии.

Чего не скажешь о Константине и его жене Брежневой. Супругам приходится жить на два города: Вера - в Киеве с детьми, Меладзе-старший - в особняке в Подмосковье в одиночестве.

Видятся супруги довольно редко, в основном по праздникам.

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К примеру недавно Брежнева хвасталась дорогим подарком от Меладзе к годовщине их свадьбы. Для того чтобы отметить памятную дату с супругой, Константину Меладзе пришлось совершить два перелета.