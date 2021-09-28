"Блондинка номер один": Вера Брежнева эффектным красным платьем подчеркнула пышный бюст

Звезда поделилась новыми снимками в соцсети. На кадрах Вера Брежнева снова решила похвастаться своими аппетитными формами и вызвала восторг у поклонников.
Певица Вера Брежнева снова порадовала поклонников новыми фото. В этот раз артистка опубликовала снимок, на котором она предстала в элегантном красном платье, выгодно подчеркивающем пышный бюст.
Фото появились в Instagram Брежневой. Она позирует перед камерой в красном обтягивающем платье. Образ звезда дополнила массивным колье на шее и маленькими сережками.
Платье прекрасно подчеркнуло стройные ноги Веры и ее аппетитный бюст.
"Поднимаю настроение яркими красками", — коротко подписала фотографии Вера Брежнева.
Фанаты с восторгом отреагировали на фото 39-летней знаменитости в комментариях. В частности, они написали следующее:
"Вторая фотография точно поднимает! И не только настроение!"
"Леди в красном!"
"Блондинка номер один!"
"Шикарная Вера"
"Как красиво! Это не худи ! Вот так листаешь ленту и вдруг видишь такое фото - я переполнена восхищением! Как же это красиво! Спасибо вам за красоту!"
Как сообщал Главред, Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ.