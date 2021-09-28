"Блондинка номер один": Вера Брежнева эффектным красным платьем подчеркнула пышный бюст

Вера Брежнева / Фото instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева снова порадовала поклонников новыми фото. В этот раз артистка опубликовала снимок, на котором она предстала в элегантном красном платье, выгодно подчеркивающем пышный бюст.

Фото появились в Instagram Брежневой. Она позирует перед камерой в красном обтягивающем платье. Образ звезда дополнила массивным колье на шее и маленькими сережками.

Платье прекрасно подчеркнуло стройные ноги Веры и ее аппетитный бюст.

"Поднимаю настроение яркими красками", — коротко подписала фотографии Вера Брежнева.

Вера Брежнева в красном платье заворожила поклонников / Фото instagram.com/ververa

Вера Брежнева похвасталась аппетитным бюстом / Фото instagram.com/ververa

Фанаты с восторгом отреагировали на фото 39-летней знаменитости в комментариях. В частности, они написали следующее:

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"Вторая фотография точно поднимает! И не только настроение!"

"Леди в красном!"

"Блондинка номер один!"

"Шикарная Вера"

"Как красиво! Это не худи ! Вот так листаешь ленту и вдруг видишь такое фото - я переполнена восхищением! Как же это красиво! Спасибо вам за красоту!"

Как сообщал Главред, Вера Брежнева топлес в белых трусиках показала, как принимает душ.