"Любовь спасет мир": Брежнева похвасталась дорогим подарком от Меладзе

Брежнева похвасталась дорогим подарком

Певица Вера Брежнева и продюсер Константин Меладзе 23 октября 2015 года тайно поженились в Италии. С тех пор они уже не скрывают свои отношения, вместе проводят время и делятся с подписчиками радостными моментами из совместной жизни.

В этот раз Вера не только трогательно высказалась о своем супруге, но и похвасталась его дорогостоящим подарком. В кадре влюбленные сидят в машине. Константин положил руку Вере на ногу, а она накрыла ее своей ладонью.

"Делая это фото вчера утром просто в хорошем настроении, я ещё не знала, что муж сделает мне сюрприз и вечером, после двух перелетов, я окажусь в его объятиях, мы будем праздновать наш праздник вместе и я буду абсолютно счастливой. Любовь спасёт мир", - написала Вера.

Также на снимке она засветила бриллиантовое кольцо-змейку от всемирно известного бренда Bulgari, которое ей подарил Меладзе. Отметим, стоимость этого кольца достигает 637 тысяч 744 гривны.

Ранее Главред писал о том, что певица Вера Брежнева не упускает возможности покрасоваться на горячих фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру. Она показала в Instagram потрясающие формы в новой фотосессии, "выгуляв" популярные бренды и засветив голую спину.