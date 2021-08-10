Вера Брежнева без лифчика засветила гибкие формы в откровенном наряде

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Певица Вера Брежнева не упускает возможности покрасоваться на горячих фото, чтобы продемонстрировать свою совершенную фигуру.

Она показала в Instagram потрясающие формы в новой фотосессии, "выгуляв" популярные бренды и засветив голую спину.

Вера Брежнева в белом платье без лифчика покрутилась перед фотографом, демонстрируя аппетитные формы, стройную талию и ножки в очень летнем стиле.

"Муж сказал вчера "Ты неправдоподобно хорошо выглядишь, а я - правдоподобно", - подписала она фотосессию.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

Вера Брежнева / instagram.com/ververa/

"Вера Поппинс, здравствуйте!", "Когда женщиной восхищаются, ей ничего не остаётся как восхищать!!!", "Вера какая у тебя красивая грация, спина, фигура, невероятная женская энергия", "Доброе утро, куколка! Хорошего дня!", "Верочка ты просто совершенная", "Вы шикарная женщина", "Какая грация) как всегда нереальна красивая", - пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода без лифчика посветила аппетитной грудью в отпуске.