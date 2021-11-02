Дмитрий Комаров клонирован в лаборатории в Китае

Шутка или эксперимент? Дмитрий Комаров заявил о клонировании/ instagram.com/komarovmir

Журналист, телеведущий и автор популярнейшего тревел-шоу Мир наизнанку Дмитрий Комаров поразил поклонников смелым заявлением о клонировании.

Телеведущий в своем блоге в Instagram решил раскрыть фанатам секрет того, как ему удается везде успевать. Ведь порой кажется, что физически невозможно готовить к выпуску столько масштабных проектов без передышки.

А секрет состоит в том, что Дмитрия Комарова клонировали в 2020 году в Китае во время съемок Мира наизнанку в этой стране.

"Все же помнят, что я клонирован в лаборатории в Китае, а несколько Дим снимают одновременно Пакистан, Эквадор и Украину?" - спросил у поклонников журналист.

На самом деле далее Комаров признался, что это, конечно же, шутка. Таким образом ведущий решил привлечь внимание к выходу нового сезона проекта Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, премьера которого состоится уже в это воскресенье.

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Ранее состоялась премьера эквадорского сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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