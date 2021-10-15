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Мир наизнанку Пакистан: Комаров встретил ученого, который из яда скорпиона создает лекарство от COVID

15 октября 2021, 14:11

В Пешаваре съемочная группа отправилась к местному ученому, у которого есть все шансы стать мировой легендой.

Дмитрий Комаров встретил ученого, который из яда скорпиона создает лекарство от COVID-19 / пресс-служба 1+1

16 октября в 18:30 на телеканале 1+1 покажут новый эпизод "Мира наизнанку", в котором Дмитрий Комаров продолжит изучать Пакистан и познакомится с самым большим племенным народом в мире – пуштунами. Этот народ часто называют очень агрессивным. Команда "Мира наизнанку" узнает, такие ли пуштуны на самом деле и нужно ли их бояться.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев отправятся в Пешавар – важнейший центр пуштунского населения страны. Этот город находится недалеко от границы с Афганистаном. Еще недавно его считали очень опасным, но после смены правительства и закрытия границы с соседней страной, ситуация изменилась в лучшую сторону. Тем не менее, здесь по-прежнему не рекомендуют появляться туристам.

Пешавару более тысячи лет. Этот город – один из самых ярких и контрастных во всем Пакистане. В нем можно найти реликвии со всего мира, ведь именно здесь проходил легендарный Шелковый путь, по которому возили товары через весь континент. В Пешаваре оставили свой след многие народы. До нашего времени этот город сохранил яркий колорит и может похвастаться множеством интересных достопримечательностей. Но главная особенность города – его люди. Местные жители, пуштуны, здесь достаточно консервативные, особенно по отношению к семье и женщинам. Девушки не просто прячут волосы под хиджабом, но и полностью скрывают свое лицо.

"Пуштуны с особым трепетом хранят свою культуру и идентичность. Их мировоззрение очень сильно отличается от европейского, а правила жизни строятся на личном своде законов и кодексе чести, который называется Пуштунвали. Для пуштунов он важнее законов страны. Но самое главное – это их структура общества. Для этого народа очень важно родоплеменное деление. Принадлежность к определенному племени играет очень важную роль. А племен здесь порядка 60 и около 400 кланов", - рассказал Дмитрий Комаров.

Пешавар мог бы стать одним из крупнейших гастрономических центров мира из-за невероятного разнообразия местной кухни. Команда "Мира наизнанку" отправилась в самое сердце города - на местный рынок Кисса-Хавани. Так Дмитрий Комаров попробует пакистанские сладости, такие как морковную халву и конфеты "на разлив". Кроме того, главный путешественник страны впервые полакомится афганским мороженным и попробует себя в роли "живой мороженицы", ведь в этих краях такую сладость делают полностью вручную.

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Интересно, что купить что-либо на рынке Дмитрию Комарову не удалось, ведь продавцы просто отказывались брать деньги, а все сладости ему дарили. Несмотря на свою славу грозного народа, пуштуны очень доброжелательны, а гость для них – особенно важный человек. Поэтому его принято угощать.

Дмитрий Комаров в Пакистане / пресс-служба 1+1

В Пешаваре съемочная группа отправилась к местному ученому, у которого есть все шансы стать мировой легендой. Этот мужчина изучает опасных хищников, которые пережили динозавров и его по праву называют "доктором скорпионов". Сахиб Зада Мухамад Жава прямо у себя дома оборудовал лабораторию по изучению скорпионов. Несмотря на то, что эти животные относятся к одним из самых опасных и смертоносных в Пакистане, их яд очень дорогостоящий и активно используется в медицине.

Дмитрий Комаров в Пакистане / пресс-служба 1+1

"Доктор скорпионов" посвятил свою жизнь изучению этих членистоногих и верит, что скорпионы могут спасти человечество. Ученый хранит в банках более 700 скорпионов, а один живой скорпион стоит рядом с его кроватью.

Дмитрий Комаров в Пакистане / пресс-служба 1+1

"Пакистанский "доктор скорпионов" подтверждает: яд этого животного очень дорогой и фармацевтические компании готовы за него заплатить большие деньги. В его холодильнике сейчас яда на 50 тысяч долларов. Но ученый бережет его для создания биологического лекарства и допускает, что с помощью яда скорпиона когда-то смогут создать биологическое лекарство против коронавируса. Хотя понимает, что это сделать очень трудно", - заявил Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров в Пакистане / пресс-служба 1+1

Пакистанский климат отлично подходит для жизни скорпионов, однако антидотов от их укуса в стране не хватает. Поэтому разработка противоядия для доктора не менее важна, чем суперлекарство. Дмитрий Комаров вместе с "доктором скорпионов" отправится в местный университет и своими глазами увидит, каким способом ученые "добывают" яд скорпиона. Дмитрий Комаров настолько вдохновится миссией пакистанского ученого, что сделает ему неожиданный подарок. А какой именно - зрители узнают уже завтра в 18:30.

Дмитрий Комаров в Пакистане / пресс-служба 1+1

Известно, что пакистанцы – еще те любители мяса. Поэтому команда проекта отправилась в самый известный мясной ресторан Пешавара, чтобы поесть то самое мясо, ради которого сюда приезжают люди со всей страны. Дмитрия Комарова эксклюзивно пустят на кухню, где работают только кулинары с многолетним стажем и покажут, как правильно готовить мясо по-пакистански.

Традиции пуштунов, самые вкусные блюда пакистанцев и смертельный яд как лекарство от болезней – уже завтра в новом выпуске "Мира наизнанку" в 18:30 на 1+1.

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Мир наизнанку Дмитрий Комаров
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