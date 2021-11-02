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Случайное убийство украинки на съемках фильма с Болдуином: известны последние слова Хатчинс

2 ноября 2021, 08:08

После выстрела на съемочной площадке началась паника. Члены команды пытались помочь Хатчинс и остановить кровотечение. Галина была в сознании.

Галина Хатчинс
Галину Хатчинс случайно застрелил Алек Болдуин/ Фото halynahutchinsdp.com

Стали известны последние слова оператора-постановщика из Украины Галины Хатчинс, которую случайно во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США) застрелил известный голливудский актер Алек Болдуин.

После того, как раздался выстрел, актер до последнего не понимал, что произошло. Ведь пистолет не должен был быть заряжен, сообщает Los Angeles Times.

"Что, черт возьми, только что произошло? Что это было?" - повторял Болдуин.

На площадке началась паника, люди стали звать на помощь врача. При этом члены команды пытались помочь Хатчинс и остановить кровотечение. Галина еще находилась в сознании.

"Это нехорошо. Это совершенно бесполезно", - сказала украинка.

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Через несколько часов ее сердце перестало биться.

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Как сообщал Главред, трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико 21 октября.

Кинооператор Галина Хатчинс получила сквозное ранение груди. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза.

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Алек Болдуин после случайного убийства украинки заявил, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего. Полиция не предъявила актеру обвинений в убийстве украинки.

В компании фильма утверждают, что пистолет был заряжен холостыми патронами и не был боевым, а пуля, предположительно, разорвалась в стволе. Таким образом разлетевшимися осколками ранило 42-летнего оператора Галину Хатчинс, которая позже скончалась в больнице, и 48-летнего режиссера Джоэла Соуза, которого уже выписали из больницы.

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Алек Болдуин новости шоу бизнеса Галина Хатчинс
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