Пуля прошила насквозь: как от руки Болдуина погибла украинка Хатчинс

Галину Хатчинс случайно застрелил Алек Болдуин / Фото facebook.com/halyna.hutchins

Оператор-постановщик из Украины Галина Гатчинс, которую случайно во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США) застрелил известный голливудский актер Алек Болдуин, по предварительным данным, получила сквозное ранение груди.

Гатчинс стояла за камерой, когда Болдуин следовал сценарию и направил раритетный Colt в сторону объектива, пишет Daily Mail.

В полицейском ордере, выданном после трагедии, сообщается: одна пуля попала женщине-оператору в грудь и прошила ее насквозь, вылетев прямо в режиссера кинокартины Джоэла Соузу, который стоял сзади. Мужчина получил ранение в плечо, но остался жив.

Оружие актеру дал в руки помощник режиссера Дэйв Холлс. Он не подозревал, что в револьвере боевые патроны.

"Если вы видите на съемочной площадке патроны, то они – обычные пустышки и никоим образом не работают... Есть протокол", – сказал инженер по пиротехнике и спецэффектам Зак Найт.

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"На съемочной площадке никогда не должно быть боевых патронов, это первое правило. Правило номер два: каждый человек на площадке имеет право осмотреть оружие перед выстрелом. И последнее: нет никаких причин ставить человека перед стреляющим оружием", – добавил эксперт.

После трагедии в Санта-Фе правоохранителям передали револьвер и использованную гильзу вместе с другим винтовым оружием и боеприпасами, которые использовали на съемочной площадке.

Болдуин также передал копам свой костюм, который был залит кровью. Актер сообщил, что сотрудничает с расследованием, держит связь с мужем погибшей и оказывает поддержку ее семье.

63-летнего актера допросили полицейские, однако никому не было предъявлено обвинение.

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Как сообщал Главред, трагедия на съемочной площадке произошла в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября. В результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. На съемочной площадке на ранчо Bonanza Creek Ranch также пострадал режиссер Джоэл Соуза. Съемки фильма приостановлены. Пока неизвестно, что будет дальше с производством киноленты.

Алек Болдуин сразу после трагедии на съемочной площадке / Фото twitter.com/RickFolbaum

Болдуин прокомментировал случившееся на съемках. Актер заявил, что потрясен и убит горем.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс – жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с расследованием, которое ведет полиция, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", – заявил Болдуин.