Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора-постановщика

Алек Болдуин случайно убил оператора-постановщика и ранил режиссера / Фото twitter.com/RickFolbaum

В четверг, 21 октября, в американском штате Нью-Мексико на съемках фильма с американским актёром, комиком и писателем Алеком Болдуином произошла трагедия - погибла 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс. Также пострадал 48-летний режиссер Джоэл Соуза, он находится в больнице.

В Санта-Фе на ранчо Bonanza Creek Ranch проходили съемки фильма в жанре вестерн под названием Ржавчина. Болдуин случайно застрелил Хатчинс и ранил Соузу. Актер держал в руках реквизитную винтовку, которая должна была стрелять холостыми патронами, но дала осечку, передает Deadline.

По словам источников издания, Алек Болдуин взвел курок во время репетиции, не зная, что в оружии были боевые патроны. В результате он ранил двух человек.

Соуза получил ранение ключицы. Его отвезли в больницу на машине скорой помощи. Хатчинс госпитализировали на вертолете. Несмотря на все усилия, спасти ей жизнь не удалось.

Сейчас детективы расследуют, как и какой тип снаряда был выпущен, пишет CNN.

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Инцидент произошел около 13:50 по местному времени. Никаких обвинений пока не выдвигали.

Съемки фильма временно приостановили. Болдуин является копродюсером ленты и играет в ней бандита, 13-летнего внука которого обвиняют в непредумышленном убийстве.

Алек Болдуин является старшим из четырех братьев-актеров, и имеет многочисленные награды за свои работы в кинематографе.

Актер наиболее известен ролями в фильмах "Перл-Харбор", "Авиатор", "Отступники", "У Мини это в первый раз", "Девушка из пригорода" и "Простые сложности".

Как сообщал Главред, прошлым летом актера Боба Оденкерка доставили в больницу после того, как он потерял сознание во время съемок финальной серии телесериала в Нью-Мексико. Позже стало известно, что врачи стабилизировали состояние Боба Оденкерка.