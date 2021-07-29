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Стало известно состояние Боба Оденкерка после сердечного приступа

29 июля 2021, 13:26

Звезда сериала Лучше звоните Солу Боб Одинкерк был госпитализирован с сердечным приступом со съемок.

Боб Оденкерк
Боб Оденкерк / Getty Images

Актера Боба Оденкерка доставили в больницу после того, как он потерял сознание во время съемок финальной серии телесериала в Нью-Мексико.

Как сообщает The Guardian, врачи стабилизировали состояние Боба Оденкерка, он пока под наблюдением в больнице.

"Он и его семья хотели бы выразить благодарность невероятным врачам и медсестрам, которые заботились о нем, а также его актерскому составу, съемочной группе и продюсерам, которые остались с ним. Оденкерки также хотели бы поблагодарить всех за добрые пожелания и попросили дать им уединиться на это время, пока Боб работает над своим выздоровлением", - говорится в заявлении.

До этого издание The Hollywood Reporter подтвердило, что у артиста случился сердечный приступ на съемках.

После этого сын Оденкерка Нейт написал в Твиттере: "Он будет в порядке".

Инцидент случился на съемках финального шестого сезона сериала Лучше звоните Солу.

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