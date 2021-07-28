Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

Лучше звоните Солу / скриншот с тизера

Звезда спин-оффа Во все тяжкие Боб Оденкерк заканчивает съемки своего финального сезона, но не обошлось без инцидента - во время съемок финальных эпизодов, ему стало плохо прямо в павильоне.

Как сообщает NBC News, актер был в доставлен в больницу вечером во вторник.

Как сообщает менеджер 58-летнего актера, съемки проходили в Нью-Мехико. По словам его представителя, медперсонал немедленно окружил Оденкерка и вызвал скорую помощь. Неясно, был ли Оденкерк в сознании, когда его перевозили. Его представитель сказал, что он все еще получает медицинскую помощь.

Ни одно зарубежное издание на данный момент не располагает информацией о происхождении недомоганий Оденкерка.

Боб Оденкерк уже 6 сезонов играет Сола Гудмана - адвоката для преступников, который впервые появился в сериале Во все тяжкие. Он так понравился зрителям, что получил свой собственный спин-офф - Лучше звоните Солу.

В 2021 году подходит к финалу создание последнего сезона сериала. После этого история всех персонажей из Во все тяжкие будет завершена.