УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

28 июля 2021, 10:56

Актер Боб Оденкерк прямо со съемочной площадки был увезен в больницу.

Лучше звоните Солу
Лучше звоните Солу / скриншот с тизера

Звезда спин-оффа Во все тяжкие Боб Оденкерк заканчивает съемки своего финального сезона, но не обошлось без инцидента - во время съемок финальных эпизодов, ему стало плохо прямо в павильоне.

Как сообщает NBC News, актер был в доставлен в больницу вечером во вторник.

Как сообщает менеджер 58-летнего актера, съемки проходили в Нью-Мехико. По словам его представителя, медперсонал немедленно окружил Оденкерка и вызвал скорую помощь. Неясно, был ли Оденкерк в сознании, когда его перевозили. Его представитель сказал, что он все еще получает медицинскую помощь.

Ни одно зарубежное издание на данный момент не располагает информацией о происхождении недомоганий Оденкерка.

Боб Оденкерк уже 6 сезонов играет Сола Гудмана - адвоката для преступников, который впервые появился в сериале Во все тяжкие. Он так понравился зрителям, что получил свой собственный спин-офф - Лучше звоните Солу.

В 2021 году подходит к финалу создание последнего сезона сериала. После этого история всех персонажей из Во все тяжкие будет завершена.

новости шоу бизнеса новости кино
Сейчас вы просматриваете новость «Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
День торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открыткиДень торговли 2021 в Украине: дата, поздравления, картинки и душевные открытки В Украину надвигается мощный циклон со штормом и дождямиВ Украину надвигается мощный циклон со штормом и дождями На Полтавщине муж убил и изнасиловал молодую жену, тело бросил в садуНа Полтавщине муж убил и изнасиловал молодую жену, тело бросил в саду В Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всегоВ Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всего "Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель"Московиты умеют хорошо врать и воровать": в РФ "присвоили" американский истребитель

Последние новости

11:03

Сделка по СП-2 и требование Украины: у Зеленского заявили о поддержке Берлином инициативы Киева

10:56

Звезда сериала "Лучше звоните Солу" потерял сознание и был срочно госпитализирован

10:56

"Нет стереотипам": в одной из киевских квартир заметили украшенную новогоднюю елку

10:52

Диета от прыщей: 3 продукта, которых следует избегать для чистой кожи Видео

10:26

Кравчуку стало хуже: экс-президент не может самостоятельно дышать - СМИ

Реклама
10:14

Магнитные бури в конце июля 2021: что делать, когда сдавит голову Видео

09:56

Прививка не поможет: эксперты из США сообщили новые данные о распространении COVID-штамма Дельта Видео

09:50

Тяжелая ситуация для Кремля: Байден объявил о ядерном оружии России и опасности Путина Видео

09:41

В Киеве водитель мусоровоза оригинально проучил "героя парковки": в Сети показали фото

09:00

Поймай лихача: как в Украине водителям хотят разрешить "стучать" на нарушителей ПДД

08:59

Крах режима Путина и проблема ядерного оружия: в США заявили об опасности удара санкциями по России Видео

08:52

Впервые в истории: Свитолина пробилась в полуфинал Олимпиады-2020

08:36

Иллюзия контроля: зачем Зеленский затеял перестановку в силовом блоке мнение

08:19

Коронавирус в Украине 28 июля: за сутки - более 700 новых диагнозов Видео

07:45

Байден заявил об угрозе "настоящей войны" и назвал причину Видео

07:15

Бодрость на целый день: простые и эффективные упражнения для утренней зарядки Видео

07:08

Грозы, шквалы и рекордная жара: синоптик уточнил прогноз погоды на сегодня

07:02

Упадок сил и происки конкурентов: что сулит Раку гороскоп на август 2021

06:42

Чиновникам Евросоюза понравилась хитрая инициатива Киева относительно СП-2 - Politico

06:39

Маша Полякова игриво показала грудь на горячих кадрах

Реклама
06:15

Диетолог назвала способ похудения без изнурительных диет и вреда для здоровья

05:30

День ангела Владимира: теплые поздравления и красивые открытки к именинам

05:13

Найдена связь между сном и весом: сколько нужно спать, чтобы стать стройнее

04:35

Значение имени Владимир: судьба, характер и совместимость с другими именами

03:52

Ученые научились определять шизофрению по анализу крови

02:35

Звезда Крепостной без лишнего белья поразила идеальным телом

01:36

Опасно ли для мозга постоянное употребление кофе - ответ ученых Видео

01:01

Сезон арбузов стартовал: безопасность ягод в Киеве проверили в лаборатории Видео

00:27

Гороскоп на 28 июля для всех знаков Зодиака: романтическое приключение, покупки или ссора Видео

00:27

Невролог назвал самую опасную позу для сна

00:18

Как варить какао — самый простой рецепт Видео

00:12

Приметы на 28 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

27 июля, вторник
23:56

Какие вещи привлекают негатив в дом и несут неудачи Видео

23:31

Огромные булыжники летели с неба: в Италии град размером с яблоко разбил авто и наделал беды Видео

23:09

Как продлить молодость мозга: названа одна важная привычка Видео

23:07

Люксембург открылся для украинцев: Кулеба перечислил условия въезда Видео

22:48

Украинцам грозит серьезная инфекционная болезнь из-за погоды

22:29

Instagram изменит условия пользования для подростков: новые правила

22:22

Названы семь утренних привычек, которые помогают худеть Видео

22:02

Пилот отказался рулить: в Одессе в аэропорту возникла пробка из самолетов Видео

Реклама
21:57

В ОПУ рассказали, чего ожидает Зеленский от встречи с Путиным Видео

21:40

"Россия сама создает опасность": в ТКГ высказались о перемирии на Донбассе Видео

21:11

Зеленский прокомментировал увольнение Хомчака

21:01

На Украину налетит резкое похолодание до +15 Видео

20:34

Киевлян призвали пить воду из-под крана и не покупать бутилированную

20:23

Били палками и подвесили на дереве: в Индии родственники убили девушку за ношение джинсов

20:22

Привез из России: в Киеве от штамма Дельта скончался мужчина Видео

20:08

Три препятствия для снижения цен на продукты мнение

20:04

Зеленский провел массовые кадровые изменения в СНБО Видео

19:46

Свежий рейтинг партий: "слуги народа" теряют свои позиции

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять