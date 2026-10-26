"Суррогатная мама вынашивает": Витвицкая сделала заявление о беременности

Соломия Витвицкая после рождения первенца показала фото, сделанные во время беременности.

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Соломия Витвицкая - беременность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

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Как Соломия Витвицкая отреагировала на слухи о суррогатном материнстве

Кадры из какой особенной фотосессии показала телеведущая

Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно впервые стала мамой, поделилась в Instagram снимками с животиком и эмоционально высказалась о сплетнях, которые сопровождали ее беременность.

Соломия отметила, что в сети постоянно сталкивается с негативными комментариями из-за беременности в 46 лет, а также с домыслами недоброжелателей о суррогатном материнстве. Телеведущая откровенно призналась, что научилась не реагировать на сплетни.

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Соломия Витвицкая родила сына / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Устиму сегодня месяц. А у меня наконец-то появились те самые красивые фото беременности. Знаете, что интересно? Показываешь живот - "Зачем? Это некрасиво". Не показываешь - "Ага, суррогатная мама вынашивает, живот накладной". Словом, угодить всем не получится. Поэтому я решила просто сохранить эту красоту для себя", - подчеркнула звездная мама.

Соломия Витвицкая про суррогатное материнство / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

Также телезвезда опубликовала трогательные кадры, сделанные накануне родов. Для Соломии Витвицкой эти фотографии стали особенным воспоминанием о периоде ожидания малыша, ведь жизнь семьи кардинально изменилась с появлением сына.

Соломия Витвицкая - беременная фотосессия / фото: instagram.com, Соломия Витвицкая

"Теперь, когда нашему мальчику уже почти месяц, эти кадры для меня совершенно особенные. Тогда он еще жил во мне. А сегодня я уже могу обнимать его, целовать и удивляться, как быстро изменилась наша жизнь", - подытожила ведущая.

Соломия Витвицкая / инфографика: Главред

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О персоне: Соломия Витвицкая Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.

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