"Суррогатная мама вынашивает": Витвицкая сделала заявление о беременности

Вы узнаете:
- Как Соломия Витвицкая отреагировала на слухи о суррогатном материнстве
- Кадры из какой особенной фотосессии показала телеведущая
Известная украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая недавно впервые стала мамой, поделилась в Instagram снимками с животиком и эмоционально высказалась о сплетнях, которые сопровождали ее беременность.
Соломия отметила, что в сети постоянно сталкивается с негативными комментариями из-за беременности в 46 лет, а также с домыслами недоброжелателей о суррогатном материнстве. Телеведущая откровенно призналась, что научилась не реагировать на сплетни.
"Устиму сегодня месяц. А у меня наконец-то появились те самые красивые фото беременности. Знаете, что интересно? Показываешь живот - "Зачем? Это некрасиво". Не показываешь - "Ага, суррогатная мама вынашивает, живот накладной". Словом, угодить всем не получится. Поэтому я решила просто сохранить эту красоту для себя", - подчеркнула звездная мама.
Также телезвезда опубликовала трогательные кадры, сделанные накануне родов. Для Соломии Витвицкой эти фотографии стали особенным воспоминанием о периоде ожидания малыша, ведь жизнь семьи кардинально изменилась с появлением сына.
"Теперь, когда нашему мальчику уже почти месяц, эти кадры для меня совершенно особенные. Тогда он еще жил во мне. А сегодня я уже могу обнимать его, целовать и удивляться, как быстро изменилась наша жизнь", - подытожила ведущая.
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О персоне: Соломия Витвицкая
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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