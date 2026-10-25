Беременная Тышкевич показала романтику в лесу и рассказала о трудностях

Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк ждут своего первенца, который родиться уже этой осенью.

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Тышкевич и Томусяк в ближайшем времени станут родителями / Коллаж Главред, фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Кратко:

С какими трудностями столкнулась пара

Как сейчас выглядит беременная Тышкевич

Известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на девятом месяце беременности, показала романтичную осеннюю фотосессию со своим супругом Валентином Томусяком.

Молодая женщина не просто показала красивые кадры, но и рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться в последнее время. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

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Томусяк и Тышкевич скоро станут родителями / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

"За окном – глубокая осень. Я никогда особенно не любила ее за холод и дожди, хотя сама родилась именно осенью. И вот это время года для своего рождения выбрал и наш Данелик. И для нашей семьи эта осень уже стала особенной", - пишет Катерина.

Томусяк и Тышкевич скоро станут родителями / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

По ее словам, последние недели даются непросто – и физически, и эмоционально. "Переезд, гормоны, беременность, мои головные боли, мировые новости. Все это давит. Сна давно не хватает, а внутри много тревоги и неизвестности", - делится она.

Томусяк и Тышкевич скоро станут родителями / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

Однако пара настроена очень оптимистично. "Мы будем верить, что справимся с новым этапом. Что подготовились к нему настолько, насколько в этом нуждается наш ребенок. Что решения, которые мы принимали в последнее время, были правильными для нас и рождались из любви и ответственности за новую жизнь", - подытожила актриса.

Томусяк и Тышкевич скоро станут родителями / Фото Instagram/kateryna__tyshkevych

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О персоне: Катерина Тышкевич Екатерина Тышкевич - украинская актриса кино и телевидения, телеведущая. Актриса начала сниматься в 2013 году в телесериалах, как правило, в эпизодических ролях, после чего карьера Тышкевич пошла вверх. Всего у Екатерины Тышкевич более 40 работ в ряде проектов, среди которых роли в таких сериалах, как "Бессмертник", "Депутатики", "Аметистовая серьга", "Селяви" и другие. Кроме этого, успех и популярность Екатерине Тышкевич принесли роли Екатерины/Марии Богдановой в "Ничто не случается дважды", где она сыграла двух героинь: мать и дочь, и роль акушера-гинеколога в сериале "Женский доктор". Как рассказывала актриса в интервью, для роли акушера-гинеколога в "Женском докторе" она консультировалась с мамой и у нее исчезла фобия держать на руках младенцев.

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