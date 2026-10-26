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"Новый тренер": голос дочери Могилевской прозвучал на "Голосі країни"

Кристина Трохимчук
26 октября 2026, 10:56
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Наталья Могилевская привела 6-летнюю дочь на съемочную площадку "Голосу країни-14".
Наталья Могилевская - Голос країни 14
Наталья Могилевская - Голос країни 14 / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Наталья Могилевская взяла дочь на съемки "Голосу країни"
  • С кем познакомилась София и что ответила на вопрос о маме

Популярная украинская певица и звездный тренер 14-го сезона вокального шоу "Голос країни" Наталья Могилевская поделилась с поклонниками в Instagram кадрами из закулисья проекта. Артистка решила показать младшей дочери Софии, как проходят телевизионные съемки и чем занимается мама на работе.

Маленькая София приехала поддержать маму прямо на "слепые прослушивания". Во время экскурсии девочка успела не только полакомиться вкусностями, но и познакомиться со звездными коллегами Натальи, в частности с певицей Тиной Кароль.

видео дня
Наталья Могилевская и Тина Кароль
Наталья Могилевская и Тина Кароль / скрин из видео

Кульминацией визита стало посещение главной площадки проекта - сцены и тренерских кресел. Наталья подробно объяснила дочери, чем занимаются наставники на шоу, после чего София с восторгом примерила на себя роль тренера и несколько раз нажала заветную красную кнопку.

Дочь Могилевской на
Дочь Могилевской на "Голосі країни" / скрин из видео

"Соня приехала к маме на работу и очутилась в тренерском кресле. Экскурсию по площадке прошли, вкусностями полакомились и много раз нажали на красную кнопку. План выполнен!", - с улыбкой поделилась Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская - дочка
Наталья Могилевская - дочка / скрин из видео

Кроме того, в опубликованном видео зрители впервые смогли услышать голос девочки. Когда звездная мама в шутку спросила дочь, как зовут ее маму, малышка застенчиво ответила: "Наташа". Это вызвало у певицы искренний смех.

Видео Наталии Могилевской с дочкой на "Голосі країни" смотрите тут.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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