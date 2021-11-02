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Экс-жену Джонни Деппа могут посадить на семь лет за лжесвидетельство

2 ноября 2021, 14:10
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Эмбер Херд принуждала менеджера лгать под присягой.

Эмбер Херд нарушила закон о ввозе животных на территорию Австралии/ instagram.com/amberheard

Американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд вновь оказалась под следствием. Ей вменяют обвинение о лжесвидетельстве по делу, окрещенному в прессе, как "война с терьерами".

По данным Daily Mail актриса солгала австралийским властям в деле о незаконном ввозе собак на территорию страны в 2015 году.

Тогда она на частном самолете незаконно ввезла домашних питомцев, терьеров по кличке Пистоль и Бу, в Австралию без соответствующих документов.

В суде Херд публично извинилась за происшествие, ссылаясь на рассеяность из-за недосыпа. По словам актрисы, это не было целенаправленным нарушением, а лишь досадным недоразумением.

В 2015 году Херд удалось убедить суд в том, что ситуация с собаками была случайностью. Она принесла публичные извинения и заплатила штраф в размере 10 000 австралийских долларов (7650 долларов США).

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Сейчас в лондонском суде бывший менеджер Деппа Кевин Мерфи дал показания, согласно которым актриса осознанно вынуждала его лжесвидетельствовать в суде по делу о "войне с терьерами". В доказательство он привел множество электронных писем, косвенно подтверждающих вину Херд.

Заявление Мерфи стало причиной нового расследования, по которому Эмбер Херд могут также обвинить во лжи под присягой. За такой проступок актрисе грозит до 7 лет тюремного заключения в соответствии с Уголовным кодексом Квинсленда.

Эмбер Херд может попасть под арест, если решит вновь въехать на территорию Австралии.

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Ранее Джонни Депп рассказывал, что поддается травле в Голливуде после суда с бывшей супругой Эмбер Херд.

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