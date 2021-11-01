Анастасия Волочкова в шпагате попала впросак из-за пошлостей

Анастасия Волочкова не сдержалась и нагрубила фанатам / Instagram

Балерина и актриса Анастасия Волочкова порой попадает в неловкие ситуации из-за вспыльчивости и чрезмерной откровенности. На этот раз ее комментарии привели к ссоре с фанатами в социальных сетях.

Несколько дней назад балерина отправилась на отдых в Турцию, откуда активно выкладывает фотографии в Instagram. Поклонники тут же подметили, что на курорте Волочкова отдыхает в одиночестве, хотя она совсем недавно хвасталась отношениями с новым мужчиной.

Не выдержав язвительных комментариев, артистка выложила очередное "шпагатное" фото с весьма резкой подписью:

"Дорогие мои, успокойтесь , пожалуйста, по поводу Володи моего. Все у нас прекрасно в отношениях! Более того, мы должны были вместе лететь в это путешествие. Но человек заболел. Такое бывает у многих. Но Володя оказался благороднее многих. И не решился подвергать мое здоровье опасности, зная, что по прилету у меня спектакль. И остался в Москве. Ну что же вам так неймется? Всем недолюбленным и недоё…нным теткам хочется, чтобы я была одна. Не дождетесь! Свои телеса приведите в порядок, сядьте на шпагат на лодке или пуанты наденьте и станцуйте в них! Посмотрю я на вас! Отдохнуть одной тоже приятно и весело. Но пока многие грустят там в холодной Москве в одиночестве, я в тепле и в окружении внимания. ❤️ А Володя прилетит!"

Не удивительно, что негатив и ругательства Волочковой вызвали такую же реакцию у комментаторов:

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Грубость Волочковой обескуражила комментаторов/ instagram.com/volochkova_art

Однако это не остудило пыл балерины. Она вошла в раж и начала отвечать в комментариях, используя нецензурную лексику и пошлые шуточки:

Волочкова использовала пошлую поговорку чтобы ответить фанатам/ instagram.com/volochkova_art

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