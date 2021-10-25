Анастасия Волочкова показала нового возлюбленного: "Я любимая женщина!"

Анастасия Волочкова опять влюблена / instagram.com/volochkova_art

Балерина и актриса Анастасия Волочкова наконец показала лицо своего возлюбленного. Пара начала отношения в октябре 2021 года.

Фотографию с новым мужчиной Волочкова выложила в своем Instagram-аккаунте. Пара вместе посетила Новоиерусалимский Монастырь.

О Владимире мало что известно. В предыдущих постах Волочкова намекнула, что влюбленные живут вместе, а также что мужчина ранее уже был женат.

Но это все - условности, по мнению балерины. Самое главное - что они вместе и влюблены.

Поклонники артистки отметили, что пара смотрится очень гармонично, а влюбленная балерина просто светится от счастья.

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Анастасия Волочкова с новым избранником / instagram.com/volochkova_art

В комментариях под фото собрались доброжелатели, которые искренне порадовались за Волочкову, и выразили надежду, что на этот раз артистка своего счастья не упустит:

"Храни вас Господь, вы супер".

"Какой мужчина симпатичный и молодой, Вам повезло❤️❤️"

"Настя, не прос@и, пожалуйста, этого красавчика!"

"Красивая пара такой мужчина хорошенький".

"Я желаю вам счастья! Пусть все будет хорошо".

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Недавно радостной вестью поделилась другая прима-балерина - Екатерина Кухар. В эфире Танцев со звездами артистка намекнула, что ждет третьего ребенка.