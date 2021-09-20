"Береги свой жезл": Волочкова публично схватила Джигурду за пах

Анастасия Волочкова / УНИАН

Скандально известная бывшая балерина (ныне – светская львица) Анастасия Волочкова устроила новую выходку вместе с не менее скандальным актером Никитой Джигурдой. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Скандальная бывшая балерина пришла поддержать своего друга, подарив ему букет белых роз. Джигурда в это время готовился поучаствовать в показательном боксерском бое. Против шоумена на ринг должен был выйти известный адвокат Сергей Жорин.

Знаменитости мило пообщались в гримерке Джигурды. Причем не остановились на разговоре. Волочкова взялась помогать Джигурде подготовиться к бою и надела на него главную защиту — "ракушку" для паха, за которую с восторгом подержалась несколько раз.

"Береги свое достоинство, свой магический жезл! Ну нифига себе!", — сказала Волочкова.

К слову, довольно большая часть подписчиков светской львицы в комментариях осудили, назвав ее жест и приставания к Джигурде крайне вульгарными.

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Напомним, ранее Анастасия Волочкова рассказывала, что рассталась с возлюбленным, за которого собиралась выходить замуж. Отношения длились больше года, и все это время Анастасия скрывала личность избранника. Как оказалось, чувства партнеров друг к другу прошли и они решили разойтись и отменить свадьбу.