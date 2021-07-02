Эмбер Херд тайно стала матерью и впервые показала своего ребенка

Эмбер Херд / Warner Bros

Бывшая жена Джонни Деппа стала матерью впервые. Как сообщают западные СМИ, актриса воспользовалась услугами суррогатной матери.

Эмбер Херд в своем Instagram написала, что ее дочь родилась еще в апреле, но она до сих пор скрывала это.

"Я так рада поделиться с вами этой новостью. Четыре года назад я решила, что хочу иметь ребенка. Я хотел сделать это на своих собственных условиях. Теперь я понимаю, насколько радикально для нас, женщин, думать таким образом об одной из самых фундаментальных частей нашей судьбы. Я надеюсь, что мы придем к тому моменту, когда станет нормальным не хотеть кольца, чтобы иметь кроватку. Часть меня хочет утверждать, что моя личная жизнь никого не касается. Я также понимаю, что характер моей работы заставляет меня взять это под контроль. Моя дочь родилась 8 апреля 2021 года. Ее зовут Уна Пейдж Херд. Она - начало всей моей оставшейся жизни", - написала бывшая жена Джонни Деппа.

Актриса поделилась снимком со своей дочерью, которая спит у нее на груди, повернув голову в кадр фотографа.

Постоянного партнера у актрисы нет и в своем посте она намекает, что необязательно иметь кольцо на пальце, чтобы хотеть завести ребенка. Так что биологический отец девочки неизвестен.

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Между тем, Эмбер продолжает судиться с Джонни Деппом и испытывает сложности в карьере.

В 2015-2016 году она была замужем за Джонни Деппом, с которым разводилась в течении года. В 2017 году она встречалась с Илоном Маском, которого обвиняли в том, что он был любовником Херд, пока та была замужем.

В суде с Джонни Депом оказалось, что Эмбер Херд изменяла Деппу у них же дома с Илоном Маском, и проворачивала всяческие незаконные аферы за спиной мужа.

Громкий суд между Деппом и Херд закончился тем, что актера признали "избивателем женщин", как его назвало одно из изданий с подачи Херд.

Его уволили из фильмов вселенной Пираты Карибского моря и Гарри Поттера.