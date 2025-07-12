Сальма Хайек удивила седой головой в свой публичный выход

Актриса Сальма Хайек выступает за природное и натуральное старение.

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Сальма Хайек появилась на публике / коллаж: Главред, фото: instagram.com/salmahayek

Кратко:

Как сейчас выглядит Сальма Хайек

На каком показе она появилась

Голивудская актриса Сальма Хайек продемонстрировала свою естественную седину, посетив показ Balenciaga в рамках Недели моды в Париже.

Как пишет The Daily Mail, прибыв на показ Haute Couture осень/зима 2025/2026, 58-летняя актриса продемонстрировала обрамляющие лицо седые пряди.

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Сальма выглядела как всегда шикарно в элегантном черном бархатном платье с разрезом до колена. Она дополнила облегающий образ туфлями на каблуках с открытым носком и солнцезащитными очками Miu Miu.

Как выглядит Сальма Хайек с сединой можно посмотреть тут

Недавно Сальма призналась, что старается избегать окрашивания волос, и поделилась своим необычным способом замаскировать седину.

Сальма Хайек / instagram.com/salmahayek/

Она также поделилась несколькими собственными советами по красоте, например, как закрасить седину без профессионального окрашивания своих длинных локонов.

Снимаясь в просторной ванной комнате, Хайек объяснила зрителям, что она "не красит волосы".

Звезда продолжила: "Но если вы решите не красить волосы и у вас есть седина, как у меня... или иногда вам не хочется седины, я использую тушь".

Сальма Хайек / Instagram

Хайек отметила, что этот особый трюк также поможет убрать часть выбившихся волос с лица.

"С возрастом приходится менять макияж и уходовые процедуры", — сказала она, слегка рассмеявшись, продолжая красить корни ресниц тушью.

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Ранее Главред писал о том, что Николь Кидман и ее второй муж, австралийский кантри-музыкант Кит Урбан, вероятно, пополнили списки жертв серийных вандалов Голливуда.

Ранее также Сальма Хайек выложила серию снимков под названием "Весенние каникулы": катания на яхте, ужины с друзьями и теплые весенние прогулки. В комментариях поклонники артистки пищат от восторга, и засыпают ее разнообразными комплиментами - даже "по-домашнему" Сальма Хайек выглядит, как суперзвезда.

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О персоне: Сальма Хайек Сальма Хайек - мексикано-американская актриса, кинорежиссер и продюсер. За свою актерскую карьеру Хайек снялась в более чем 30 фильмах. Она первая мексиканка, которая была номинирована на премию Оскар за лучшую женскую роль, сообщает Википедия. Известные работы: "От заката до рассвета", "Догма", "Фрида", "Бандитки", "Дом Gucci" и др.

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