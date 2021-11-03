Без грима и ретуши: как на самом деле выглядит 74-летняя София Ротару

"Живым" фото певицы с концерта поделились поклонники ее творчества.
Украинская певица София Ротару - легенда, и не только в музыкальном плане. Артистка известна своим практически волшебным умением сохранять моложавый вид. В свои 74 года Ротару выглядит просто сногсшибательно. По крайней мере на фотографиях в ее социальных сетях.
Что же касается правдоподобности таких кадров, то ее можно проверить.
Недавно (вероятно, 30 октября, когда было выложено фото) певица давала закрытый концерт в Берлине. Одна из гостей мероприятия - одесская писательница Алла Юрасова, сделала фото исполнительницы, и выложила его без ретуши.
На нем София Ротару в черно-изумрудном костюме исполняет песню на сцене. Стандартный макияж, привычная прическа и ... полное соответствие внешнему виду на фотографиях в Instagram.
Похоже, что 74-летняя певица и впрямь знает какой-то секрет вечной молодости: свежести и подтянутости ее коже на лице могут позавидовать многие более молодые артисты.
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Ранее внучка Софии Ротару Соня Евдокименко поделилась с подписчиками редкими кадрами с женихом-миллионером.
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