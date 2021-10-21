Внучка Софии Ротару засветила жениха-миллионера

Звездная наследница показала, как проводит свободное время с красавчиком-бизнесменом.
Модель и блогерка София Евдокименко, внучка певицы Софии Ротару, показала поклонникам, как проводит уик-энд на Манхеттене со своим возлюбленным.
Евдокименко ведет на YouTube блог об отдыхе, путешествиях и стиле жизни. В кадре для ее видео нередко мелькают члены семьи, в том числе и звездная бабушка. В недавнем видео Соня засветила жениха - бизнесмена в области технологий Дениса Жаданова.
Избранник девушки в 2018 году попал в рейтинг Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет". Пара живет вместе в Нью-Йорке.
Во влоге Евдокименко показала, как она с Жадановым проводит выходные, когда они оба не в разъездах: занятия йогой в Центральном парке, готовка еды, велопрогулки и т.д.
Когда внучка Софии Ротару готовилась к походу за покупками для тыквенного супа, в кадр вошел ее жених. Пара улыбаясь, мило позировала на камеру.
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Ранее свою вторую половинку, которую так долго скрывала, показала звезда Женского квартала Ирина Сопонару.